Biraghi e Martinez Quarta. Il saluto dei capitani

Non solo una rivoluzione da un punto di vista tecnico. Quella che sta portando avanti con fermezza Raffaele Palladino (e che sarà sancita dalla prossima finestra di mercato) è anche un’autentica "rottamazione" degli uomini che, negli ultimi anni, sono stati i punti di riferimento carismatici di uno spogliatoio colpito da un deficit motivazionale tra i più bassi di sempre, complici le tre finali perse in appena dodici mesi. Se infatti già a luglio erano partite pedine per certi aspetti chiave come Milenkovic, Gonzalez, Castrovilli, Bonaventura e Duncan, adesso con la sessione invernale sembra essere arrivato il momento di salutare in un colpo solo anche coloro i quali sono stati tanto nelle scorse stagioni quanto in avvio dell’attuale il capitano e il vice della rosa. Il riferimento va a Cristiano Biraghi e a Lucas Martinez Quarta, gli ultimi due veri pilastri del ciclo Italiano che ancora non erano stati toccati dal rinnovamento operato dal mister nei mesi scorsi e che, col tempo, sono finiti per diventare corpi estranei alla Fiorentina.

E questo nonostante Palladino in un primo momento abbia tentato il più possibile di coinvolgerli, cercando addirittura di cambiare loro ruolo pur di farli giocare: il terzino, con la fascia al braccio dal 2021, è stato testato come centrale della linea a tre fino alla smazzata tattica di settembre (che ha portato i viola a giocare a quattro) mentre il "Chino" - sempre insignito del ruolo di capitano in assenza di Biraghi - in un paio di gare era stato provato come mediano, veste nella quale a lungo i tifosi avevano sperato di vedere l’argentino. Esperimenti, però, falliti. E così la Viola si prepara a salutare due delle sue anime più magnetiche, nonché una coppia di difensori con il fiuto del gol: Biraghi nei sette anni passati a Firenze ha realizzato 15 reti, lo stesso numero di Quarta seppur in quasi la metà delle presenze (sono state 142 contro le 266 del mancino). Adesso però serve voltare pagina.

Andrea Giannattasio