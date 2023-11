Fiorentina-Bologna 2-1, il derby dell’Appennino è della Viola

Firenze, 12 novembre 2023 – Dopo dieci risultati utili consecutivi il Bologna torna a perdere. E lo fa nel derby dell’Appennino contro la Fiorentina, finisce 2-1 per la Viola grazie alle reti di Bonaventura e il rigore trasformato da Nico Gonzalez, inutile un altro penalty, quello realizzato da Zirkzee per il provvisorio 1-1. Vittoria importantissima per la squadra di Italiano, che supera in classifica proprio quella di Thiago Motta,.

Le scelte di Italiano e Motta

Italiano conferma Nzola al centro dell’attacco al posto dell’infortunato Beltran, a supporto torna Gonzalez dopo la panchina europea assieme a Bonaventura e Kouamè. Tandem Duncan-Arthur in mediana, in difesa ci sono Parisi e Biraghi da laterali con Martinez Quarta e Milenkovic a completare il reparto davanti a Terracciano. Thiago Motta effettua un solo cambio rispetto all’ultima vittoria contro la Lazio, preferendo Kristiansen al posto di Lykogiannis. Solo conferme per il resto: Posch, Beukema e Calafiori completano la difesa, Freuler ed Aebischer a centrocampo con Ferguson, davanti Orsolini e Zirkzee fanno reparto con Saelemakers, che vince il ballottaggio con Ndoye.

Primo tempo divertente

Al 19’ la sblocca la Viola: azione d’attacco insistita, Kouame imbuca per Nzola, sponda dell’angolano per Bonaventura che dall’interno dell’area di rigore si gira sul destro e calcia in avvitamento, la palla colpisce la traversa ed entra senza che Skorupski riesca ad arrivarci. Reazione immediata del Bologna con il solito Ferguson, colpo di testa su cross dalla destra di Posch: palla a lato di pochissimo. Al 31’ calcio di rigore per il Bologna, assegnato da Maresca dopo un fallo di mano di Parisi ravvisato con l’ausilio del Var: dal dischetto Zirkzee spiazza Terracciano e fa 1-1. Al 39’ ghiottissima chance per il sorpasso dei rossoblù: Orsolini dribbla sulla destra e pennella sul secondo palo per l’accorrente Saelemaekers, tutto solo il belga calcia al volo con il sinistro ma manca il bersaglio. Lo stesso Saelemaekers ne ha una ancora più clamorosa pochi minuti dopo, ma da dentro l’area piccola si fa ipnotizzare da Terracciano che salva la Fiorentina. All’ultimo secondo di recupero gol annullato al Bologna: Ferguson serve Orsolini che batte Terracciano, Maresca convalida ma la posizione del numero 7 rossoblù era di fuorigioco, si resta sull’1-1.

Nico di rigore

Pronti via nel secondo tempo e c’è subito un calcio di rigore per la Fiorentina, trattenuta vistosa di Kristiansen su Ikone che stramazza al suolo: dal dischetto Nico Gonzalez spiazza Skorupski, la Fiorentina torna in vantaggio. Var in azione anche al 64’, quando Maresca assegna calcio di rigore al Bologna prima di sospendere la decisione causa fuorigioco di Saelemaekers: il belga in realtà parte da posizione regolare, ma rivedendo l’azione al monitor l’arbitro non valuta falloso l’intervento ai suoi danni di Arthur. Al 75’ ci prova Zirkzee dopo una bella sterzata quasi sulla linea di fondo: attento Terracciano che respinge con il piede. Assalto Bologna nel finale, all’89’ destro di prima intenzione di Ferguson su traversone basso di Ndoye: decisivo l’intervento di Terracciano che si distende e devia. È l’ultima emozione del match, il derby dell’Appennino va alla Fiorentina.