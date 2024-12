Bologna-Fiorentina, derby tra classifica ed emozioni. Probabili formazioni e tv

Bologna, 15 dicembre 2024 – E’ stata una vigilia ricca di emozioni per i viola (e non solo) quella di questo derby dell’Appennino tra Fiorentina e Bologna che andrà in scena allo stadio “Renato Dall’Ara”, ore 15, diretta tv su Dazn.

La visita di un sorridente Edoardo Bove al Viola Park ha portato gioia in tutto il gruppo, a partire al presidente Rocco Commisso che ha mandato un messaggio dagli Usa. Il gruppo attende oggi pomeriggio la sfida con l’ex allenatore viola Vincenzo Italiano che ha portato per due volte i gigliati in finale di Conference League e che vuole fermare il cammino dei gigliati giunti all’ottava vittoria consecutiva.

Da parte sua, il tecnico viola Raffaele Palladino vuole continuare a volare e andare a quota nove, nella consapevolezza che arriveranno momenti difficili. In campo andrà la squadra migliore, probabilmente con spazio (meritato) per Sottil che appare rivitalizzato dalla cura Palladino.

Probabili formazioni

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumi, Holm; Freuler, Pobega; Ndoye, Dominguez, Karlsson; Castro. Allenatore: Italiano.

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Cataldi; Colpani, Beltran, Sottil; Kean. Allenatore: Palladino.

Arbitro: Fabbri di Ravenna.