Brindisi, cori e fuochi d’artificio. La stagione record dell’Affrico. Pisacchi: "Dedicato a Firenze"

Fuochi d’artificio al Campo di Marte. Serata di festeggiamenti all’Us Affrico a conclusione di una stagione eccezionale che rimarrà nella storia del calcio toscano e italiano. Un poker di successi strepitosi ottenuti da una società che ha costruito negli anni un gruppo dirigenziale solido e qualificato, con squadre di valore, sotto la regia del presidente Valeria Pisacchi, del direttore generale Luca Giotti e del capo sezione calcio Matteo Petrachi.

Questi i fantastici traguardi conquistati dall’Affrico: Allievi Under 17 campioni d’Italia con lo scudetto cucito sulle maglie; la squadra dilettanti di Promozione ha vinto il campionato portando per la prima volta lo storico club in Eccellenza; Giovanissimi campioni regionali ed eliminati nel triangolare della fase nazionale senza subire sconfitte; Juniores regionali vincitori della Coppa Toscana. Su tutti l’affermazione degli Allievi che nella finalissima nazionale, giocata a Recanati, hanno battuto il Levante Bari per 4-1, con questa rosa giocatori: Fei, Giannoni, Bartalini, Casati, Bianchini, Guidorizzi, Shehade, Guarducci, Sborgi, Vaggioli, Bartoletti, Ala, Morelli, Ciari, Toci, Silvestri, Donigaglia, Guerrini, Cosi, Luzzi, Bertelli, Cillerai, Wong. Allenatore Filippo Gori.

All’impianto sportivo di viale Fanti è stata una serata magica con sciarpe, bandiere, maglie e palloncini. Poi i festeggiamenti, la cena, le premiazioni con tante personalità presenti e al termine spettacolo pirotecnico dai colori verde, bianco e rosso con riferimento al titolo italiano messo in bacheca. "Una stagione che rimarrà per sempre nei nostri cuori e che dedichiamo alla città di Firenze - afferma il presidente Pisacchi -. Un anno calcistico di strepitosi risultati ed aver conquistato lo scudetto è vanto e gloria".

Francesco Querusti