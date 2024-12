Campi-Mattagnanese, che derby

Nel campionato nazionale di calcio a 5 serie B va in scena oggi il derby metropolitano fra Arpi Nova Campi e Mattagnanese Borgo San Lorenzo. Si gioca alle 14.30 nella struttura Campi Arena di Campi Bisenzio ed è atteso il pubblico delle grandi occasioni. La Mattagnanese è al primo posto della classifica e vuole continuare la striscia positiva, mentre l’Arpi Nova è alla ricerca di punti per la permanenza in categoria. La formazione di Borgo San Lorenzo si presenterà rafforzata con il nuovo acquisto Gaetano Mangione. Per il giocatore è un ritorno perché in passato aveva già indossato la casacca rosso verde aiutando i mugellani a scrivere una pagina indelebile della storia della Mattagnanese, con la promozione a livello nazionale.

f.que.