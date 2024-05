Capitan Biraghi: "Unione e umiltà per raggiungere le finali. La Fiesole nel cuore"

Soddifazione, ma piedi per terra. Il messaggio a fine partita di capitan Biraghi è chiaro. "Nel nostro gruppo c’è grande unione, sennò questi risultati non li raggiungi. Due finali consecutive europee, quasi due di Coppa Italia: li fa solo un gruppo unito, in cui tutti fanno parte del progetto. Adesso c’è grande euforia, però questa finale va giocata nel migliore dei modi. Con la Fiesole ho un rapporto particolare: ero insieme a loro nel giorno tragico di Davide e anche in quello di Joe. E’ un rapporto che va al di là del calcio".

Ale. La.