Fiorentina, si rivede Castrovilli: in campo con la Primavera dopo l’operazione e il lungo stop

Firenze, 4 marzo 2024 – Dopo Dodò anche Gaetano Castrovilli si sta avvicinando al rientro in prima squadra: il centrocampista della Fiorentina, assente dallo scorso agosto quando fu operato per problemi al legamento crociato anteriore, ha disputato nel pomeriggio di lunedì una partita con la Primavera (vittoriosa sul Milan per 4-1) rimanendo in campo per un'ora.

Adesso il prossimo passo sarà la convocazione da parte di Vincenzo Italiano che già per la trasferta di sabato con il Torino ha aggregato il terzino brasiliano reduce pure lui da un lungo stop per la lesione al crociato del ginocchio destro rimediata a settembre.

Intanto oggi, alla ripresa degli allenamenti in vista della sfida di Conference League con il Maccabi Haifa giovedì sul neutro di Budapest, è tornato a lavorare in gruppo Martinez Quarta assente nelle ultime due partite contro Lazio e Torino per una colica renale che lo ha costretto al ricovero in ospedale per qualche giorno.

C'è attesa inoltre per Christian Kouamé che in settimana effettuerà nuovi controlli per ottenere l'idoneità agonistica dopo il periodo di stop per la malaria contratta rientrando dalla Coppa d'Africa.