Celje sfida la Fiorentina: Riera prepara la strategia per i quarti di finale

Vogliono fare la storia in casa Celje. Ed è per questo che la formazione slovena ha studiato nei minimi dettagli la Fiorentina, operando un robusto turnover nell’ultima gara di campionato vinta 2-1 in trasferta grazie a una doppietta di Matko per arrivare all’appuntamento di stasera nelle migliori condizioni possibili. Autore del piano anti-viola è il tecnico Albert Riera, vecchia gloria di Liverpool e Galatasaray, che ha avuto modo di confrontarsi con Fabregas e Reina, suoi ex compagni di Nazionale che già hanno affrontato (e battuto) la squadra di Palladino con il Como.

"La Fiorentina è una squadra fantastica, con giocatori di livello. Ma noi giocheremo con la stessa filosofia di sempre" ha avvertito lo spagnolo alla vigilia: "Non siamo arrivati ai quarti per una coincidenza. Anche per questo ho detto ai ragazzi di considerare questo confronto come una grande opportunità". Per il match odierno - ma anche per il ritorno del Franchi - il Celje dovrà fare a meno del suo giocatore già forte (il bomber lituano Kucys) e forse anche per questo Riera ha scelto di giocare la vigilia a carte coperte: "Martedì ho apportato alcune modifiche per sorprendere i nostri avversari ma non ci snatureremo. Dopo aver visto la faccia dei miei giocatori, ho capito che possiamo farcela: possiamo vincere. L’Arsenal in Champions si è difeso bene e ha cercato di colpire il Real Madrid, e alla fine c’è riuscito. Noi dovremo fare lo stesso con la Fiorentina".

Dello stesso tenore anche il difensore Klemen Nemanic: "Siamo consapevoli del nostro valore: la Fiorentina ha molti punti di forza ma anche dei punti deboli. Una partita con una squadra di questo calibro è qualcosa di importante per tutti noi".

Andrea Giannattasio