CENA AL VIOLA PARK CON GLI SPONSOR. Una serata speciale. Bove il più applaudito

Si è svolta martedì sera la consueta cena di Natale della Fiorentina, alla presenza della prima squadra maschile e di quella femminile. Invitati anche gli sponsor del club. Inizialmente la serata era prevista per lo scorso 9 dicembre, giorno dell’esplosione nella raffineria di Calenzano. Rocco Commisso e tutto il club espressero allora la propria vicinanza alle famiglie delle persone coinvolte e fu deciso di annullare la festa che era in programma proprio in quella serata in segno di lutto

I calciatori si sono presentati accompagnati da mogli e fidanzate. Presente anche Edoardo Bove con la compagna Martina, mentre assente giustificato è stato mister Palladino, ancora alle prese con il lutto per la scomparsa della madre Rosa. Tutti elegantissimi vestiti di scuro. Nel gruppo spiccava Christensen con un completo marrone. Più sportivi Gudmundsson (in camicia) e Kean, vestito con tanto di cappellino da baseball e una maglia a strisce rosse e nere. Elegantissime anche le ragazze della Fiorentina Femminile oltre che le compagne dei calciatori. Quasi tutte hanno optato per un abito scuro.

Come detto era presente anche Edoardo Bove, che dopo lo spaventa vissuto contro l’Inter ha ripreso una graduale vita normale anche grazie all’impianto del defibrillatore sottocutaneo. La sua presenza nel corso della serata è stata sottolineata anche dal direttore generale Alessandro Ferari. "La più grande vittoria della stagione è avere Edoardo qui con noi".

Ale. La.