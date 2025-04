Chiamateli "Rap & Gol». Kean, musica nel pallone: "Mi alleno e poi scrivo». E l’album di Leao è una hit

Moise e Leao. O anche musica e gol. Anzi – volendo giocare giocare un po’ sul concetto e sull’abbinata dei protagonisti più attesi di Milan-Fiorentina di domani sera – il timbro più adatto a raccontare il confronto potrebbe essere questo: Rap & Gol. Che poi sono le passioni e il mestiere del bomber della Fiorentina e di quello del Milan.

L’obiettivo comune – al netto di doversi sfidare e ovviamente l’uno battere l’altro nel match di San Siro – è di arrivare (magari anche in tempi brevi) a realizzare un brano, un video, insomma una produzione musicale insieme. Lui, Kean (nome d’arte KMB) e Leao (ovvero Way45), che si sono già cimentati in brani che per gli appassionati del genere e ovviamente sulle piattaforme social-musicali, sono andati decisamente bene.

E proprio del suo creare brani e giocare con il ritmo, Kean ha parlato nel corso di una lunga intervista concessa a Vivo Azzurro Tv, l’emittente della Nazionale di calcio. "La musica – sottolinea Moise – mi è sempre piaciuta. Nella mia famiglia ci sono sempre stati sport e musica. Era il mio sogno fare musica e far uscire la mia musica...". Sogno realizzato, visto che dopo il brano "Chosen" (in italiano il Prescelto), Moise ha da poco lanciato il suo nuovo singolo, "Bombay".

"Scrivo a casa – racconta – dopo l’allenamento o quando sono in trasferta. E’ una cosa che mi rende felice".

Tutto questo senza – sia chiaro – rinunciare all’altra faccia della sua vita, quella che lo vede segnare gol a raffica con la maglia della Fiorentina, mentre in azzurro punta dritto a sogni del Mondiale e dell’Europeo.

"Mi dicevo – riprende –. Un giorno voglio vestire la maglia dell’Italia, perchè voglio che la gente viva le emozioni che ho vissuto io quando ero ragazzino e pur di continuare a giocare a pallone, quando andavo all’oratorio, una volta che il parroco lo chiudeva, io e i miei amici, scavalcavamo il cancello per rimetterci a giocare". I sogni – realizzati – di Moise e quelli un po’ più in ombra (visti i suoi problemi con il Milan) di Leao, che in autunno – parlando anche di una collaborazione proprio con Kean – ha comunque fatto uscire l’album "Beginning". Sette tracce, una via l’altra con sonorità trap. Buon divertimento.