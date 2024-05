Ciao ciao campionato. Italiano, sprint finale: "Ora voglio la coppa»

Rocco Commisso esulta da New York. Il presidente della Fiorentina a fine partita ha parlato e si è congratulato con tutti, con il dg Ferrari, il ds Pradè, il capitano Biraghi, Bonaventura, Nico Gonzalez, Dodo, Arthur e con il mister. Commisso ha sottolineato come la squadra abbia già fatto meglio rispetto allo scorso anno e si sia qualificata, per la terza stagione consecutiva, in Europa.

Nella pancia della Unipol Domus è soddisfatto anche Vincenzo Italiano. "I primi venti minuti del secondo tempo sono stati molli, abbiamo concesso tantissimo e non dovevamo farlo. Dopo il secondo gol subìto siamo riusciti a reagire ed a portarla a casa. Abbiamo giocato tantissime gare, rimontare qui vuol dire che energie ne abbiamo e dobbiamo spenderle mercoledì. La gara è stata vera, lo sapevamo. In questi casi o ti rilassi oppure tolta l’ansia fai grandi prestazioni e al Cagliari è successo questo. La partita sembrava persa, invece vinciamo a siamo ottavi matematicamente. Ho visto i ragazzi esultare, arrivare ad Atene con entusiasmo è importante".

Atene, l’Olympiakos. Come si batte? "Arrivano da un bel percorso, hanno battuto squadre di valore come Fenerbahce e Aston Villa. Hanno autostima e sono organizzati. In finale i dettagli faranno la differenza, dovremo concedere poco. Gli errori non vanno fatti ad Atene, mentalmente e fisicamente dobbiamo essere al massimo. Vedere Firenze come Bergamo l’altra sera è quello che mi auguro, dare questa grande gioia al popolo viola. I ragazzi stanno trovando energie giorno dopo giorno, spero possa accadere anche a noi una serata come quella dell’Atalanta".

A fine gara ha parlato anche il ‘glaciale’ Arthur. "La qualificazione in Europa era il nostro obiettivo, sapevamo che loro giocavano davanti ai loro tifosi e senza pressione. È stata una bella partita, volevamo andare in Conference per la prossima stagione".

Alessandro Latini