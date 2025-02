Fiorentina, Citterio: "Vittoria per la continuità. Comuzzo? La società sa cosa fare"

Firenze, 2 febbraio 2025 - Intervenuto nel post gara di Fiorentina-Genoa terminata 2-1 per i viola Stefano Citterio, che oggi sostituiva in panchina Raffaele Palladino, ha spiegato l'importanza della vittoria ottenuta ma anche cosa c'è ancora da migliorare: "Questa vittoria è frutto di un grande primo tempo, sono entrati in campo dando tutto sapendo l'importanza della partita per cercare di mettere in difficoltà il Genoa, che arrivava da un periodo di salute. Abbiamo meritato di portarci sul doppio vantaggio in quel momento, in cui stavamo controllando la gara. Davvero una grande prestazione da parte dei ragazzi, ritengo che siano tre punti guadagnati meritatamente".

Come spiega il calo nei secondi tempi?

"E' sicuramente un aspetto sul quale dobbiamo migliorare. Dobbiamo e possiamo gestire meglio il possesso palla. Loro sono stati bravi nello sfruttare i calci piazzati, che sono una loro qualità, ma alla fine di grandi occasioni ne hanno avute poche. Va sottolineato l'atteggiamento della squadra, che è stata spinta anche dal nostro pubblico, che si dimostra sempre straordinario".

Il gol di Kean era una situazione studiata?

"Non ci dobbiamo nascondere, loro sono stati molto bravi. Noi proviamo qualcosa da calcio piazzato, ma in quella circostanza sono stati bravi loro ad aggiustarsi".

Comuzzo alla fine rimarrà?

"Del mercato se ne occupa la società, loro sanno cosa devono fare. Nonostante tutte le voci, lui è stato d'esempio per come ha affrontato la partita oggi quando è stato chiamato in causa".

Quanto è difficile preparare le gare con tutte queste voci di mercato?

"Non è semplice, ma abbiamo la fortuna di avere dei professionisti esemplari che danno tutto in campo. Abbiamo dei valori umani importanti".

Ndour e Zaniolo cosa possono dare in più?

"Entrano in un gruppo coeso, sicuramente daranno una grande mano quando saranno chiamati in causa".

Quanto manca al recupero di Cataldi?

"E' vicino al rientro, vediamo se riusciamo a recuperarlo per l'Inter. Ha delle qualità di palleggio che sono importanti per noi, averlo giovedì, in assenza di tanti elementi, sarebbe essenziale. Siamo convinti che chiunque andrà in campo giovedì darà il 110%. Da domani penseremo all'Inter e studieremo come poterla affrontare".