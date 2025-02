Fiorentina, Folorunsho: "Vittoria importante, ci dà le conferme di cui abbiamo bisogno"

Firenze, 2 febbraio 2025 - La Fiorentina infila la seconda vittoria dopo quella ottenuta con la Lazio, e si rilancia in zona Champions. Tra i protagonisti della partita Moise Kean, che col gol realizzato oggi sale a quota 13 nella classifica marcatori. Una rete realizzata con un movimento strano quando straordinario, che proprio l'ex Juve nel post partita ha spiegato così: "Era da un po' di giorni che chiedevo sta palla a Mandragora, finalmente ce l'abbiamo fatta. Spero mi ricapiti. Da quando sono arrivato qua tutti mi hanno aiutato. Ora cerco di ripagare. I compagni mi hanno sempre aiutato, li voglio ringraziare, cerco di farlo in campo".

"Il mio assist per Kean? Molto è merito suo - spiega il centrocampista viola -. Ci siamo messi d'accordo: io gli chiedo di venire a darmi una mano e in cambio gli regalo queste palle. L'importante è che ci faccia vincere le gare, noi cerchiamo sempre di dargli più palloni possibili per fargli fare gol. Siamo contenti per la vittoria, ora dobbiamo ricaricare le pile perché giovedì ci aspetta il recupero con l'Inter. Dobbiamo continuare a spingere sull'acceleratore per fare risultati".

Folorunsho: "Vittoria di oggi ha un valore importante”

Tra i migliori in campo contro il Genoa c'è stato anche Michael Folorunsho. L'ex Napoli è ormai entrato a pieno regime negli schemi di Raffaele Palladino, e anche oggi la sua fisicità ha fatto la differenza in mezzo al campo. "Avevo il desiderio di scendere in campo dopo un periodo trascorso in panchina - ha detto nel post gara il centrocampista viola -. Ho scelto la Fiorentina perché è la squadra che mi ha mostrato maggiore interesse. Il gruppo mi ha accolto benissimo e sono felice che stiamo riuscendo a superare questo periodo complicato. La vittoria di oggi è veramente importante, la cercavamo da un po'. Vero che nei secondi tempi stiamo calando, ci lavoreremo, ma oggi era importante la vittoria, puntiamo a vincere ogni partita. Dopo la vittoria contro la Lazio, anche questa è fondamentale perché ci dà le conferme di cui abbiamo bisogno. Siamo tornati a vincere al Franchi e dobbiamo renderlo il nostro punto di forza. Il mio ruolo preferito? Dove mi schiera il mister, l'importante è giocare".