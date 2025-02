Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte - Ecco Ndour e Zaniolo. Ma in mediana non è finita

Firenze, 2 febbraio 2025 - Gli ultimi due giorni del mercato della Fiorentina saranno da circoletto rosso. Daniele Pradè e Roberto Goretti hanno di nuovo messo in atto un'altra mezza rivoluzione dopo quella estiva. Intanto la novità di un sabato che comunque è stato anche di vigilia di Fiorentina-Genoa. Cher Ndour è di fatto un nuovo centrocampista viola. Affare impostato da giorni con il PSG, ma sembrava anche tramontato in fretta. Invece ieri si è tutto riaperto. Parigini che hanno accettato la proposta degli intermediari per conto della Fiorentina: 6 milioni di euro e il 40% sulla futura rivendita. A tarda serata mancava solo l'accordo definitivo con il calciatore, che comunque non pregiudicherà il buon esito dell'affare. Firmerà un contratto fino al 2029 e nel pomeriggio potrebbe anche essere al Franchi per vedere dal vivo i nuovi compagni. Ma gli affarei conclusi non sono finiti, perché anche Nicolò Zaniolo è di fatto un nuovo giocatore della Fiorentina. Risolta la questione percentuale di obbligo di riscatto con il Galatasaray, Nicolò è pronto a sbarcare a Firenze. Tanto che il trequartista arriverà oggi in città e anche lui potrebbe essere allo stadio nel pomeriggio. Automatica e conseguente la partenza di Kouame in direzione Empoli (prestito secco). Ma è a centrocampo che si concentreranno le operazioni delle ultime 48 ore. L'arrivo di Ndour non esclude quello di un altro elemento in mezzo al campo, ma potrebbe far da preludio alla partenza di Richardson. Cedere il marocchino sarà la missione in uscita delle ultime ore. Ieri si è informato lo Stoccarda, ma all'estero potrà andare solo a titolo definitivo (la Fiorentina non ha più slot per prestiti al di fuori dell'Italia). Trattativa comunque complessa, i viola devono fare i conti con i 10 milioni sborsati per lui solo pochi mesi fa. Non è da escludere un prestito in Serie A. Parallelamente prosegue la trattativa per Fagioli, che ieri non ha registrato scossoni significativi. La Fiorentina resta vicina al centrocampista bianconero, ma manca ancora l'accordo sull'obbligo di riscatto. Juve che vuole essere certa di incassare almeno 20 milioni, Fiorentina che propone un obbligo condizionato a un numero di presenze. Poi c'è da monitorare l'asse con il Verona che interessa Ghilardi, Belahyane e pure Biraghi, tagliato fuori dall'Inter dopo l'arrivo di Zalewski in nerazzurro. L'ex capitano spera ormai nel Napoli, ma potrebbe anche valutare un prestito all'Hellas. A centrocampo continuano a circolare una marea di nomi. Da Kone del Marsiglia a Marin del Cagliari. A questo punto tutte alternative a Fagioli. Inoltre c'è da monitorare la questione Comuzzo-Napoli che si trascinerà fino alle ultimissime ore. Siamo fermi al monito di Commisso: 40 milioni per parlarne, altrimenti non se ne farà niente.