Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte - Arriva Zaniolo, avanti per Fagioli. Attesa Comuzzo

Firenze, 1 febbraio 2025 - Weekend di fuoco della Fiorentina, l'ultimo di mercato che s'intreccerà con la partita di domani contro il Genoa, definita da Palladino la più importante della stagione per dare continuità dopo la vittoria di Roma contro la Lazio. Partiamo dall'affare Comuzzo. Firenze resta appesa al rifiuto di Rocco Commisso, che non ha accettato la proposta del Napoli di 35 milioni complessivi. Il patron viola (forte anche della volontà del giocatore di non forzare la mano) ha alzato la posta e dal New Jersey ha fatto sapere ai suoi uomini che per meno di 40 milioni non se ne farà di niente. Ieri l'agente del calciatore (lo stesso di Ghilardi, evidentemente collegato e arriverebbe solo a fronte della cessione di Comuzzo) è stato a lungo al Viola Park.

Tessere del puzzle che però non si sono incastrate e palla di nuovo nelle mani dei dirigenti del Napoli. Il tempo che passa induce sempre più a un cauto ottimismo circa la permanenze del 'soldato' viola, anche se il Napoli può far saltare il banco in qualunque momento offrendo i famosi 40 milioni alla Fiorentina. A quel punto vedremo se Commisso resisterà in modo definitivo oppure no. Anche perché di comunicazioni ufficiali non se ne sono registrate, né in un senso e nemmeno nell'altro. In entrata c'è Nicolò Zaniolo. Si attende ormai soltanto l'arrivo in città (possibile già oggi) del trequartista massese. Ieri l'Atalanta ha ufficializzato Maldini e ha escluso Nicolò dai convocati per il match contro il Torino. Condizioni note da giorni, a tarda sera restavano solo da limare alcuni dettagli col Galatasaray sul numero di presenze per l'obbligo di riscatto. Va avanti parallelamente la trattativa per Fagioli.

Juventus che vorrebbe un obbligo di riscatto a 20 milioni, Fiorentina ferma all'obbligo condizionato in base al numero di presenze. Si continuerà a trattare anche oggi, con i viola che nella tarda serata hanno raggiunto l'accordo per il contratto del centrocampista. Una parte significativa, anche se l'ostacolo più importante da superare è la richiesta della Juventus sull'obbligo di riscatto. Il nome che circola come alternativa è quello di Razvan Marin, mediano rumeno del Cagliari. Costi molto più ridotti, potrebbe essere una trattativa lampo nelle ultime ore di mercato. Jonathan Ikoné è diventato ufficialmente un giocatore del Como. Il club lariano lo ha presentato ieri. Tutto fatto anche per il prestito secco di Kouame all'Empoli, così come è stato definito il prestito (anche qui senza condizioni) di Nicolas Valentini al Verona. Situazione completamente svincolata da Ghilardi (che rimane appeso a Comuzzo). Resta in ballo il futuro di Cristiano Biraghi. Ci ha provato il Monza, lo prenderebbe il Verona (ma la Fiorentina non ri-vuole Faraoni). Ancora in corsa il Napoli e l'Inter se non dovesse arrivare a Zalewski.