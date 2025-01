Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte - Tzimas, solo conferme. Addio Ikoné, offerta per Bondo

Firenze, 28 gennaio 2025 - Giornata importante, di quelle che i dirigenti gigliati hanno vissuto attaccati al telefono. Partiamo dall'affare Stefanos Tzimas, bomber classe 2006 di proprietà del Paok Salonicco, attualmente in prestito al Norimberga nella seconda serie tedesca. La Fiorentina fa sul serio, le indiscrezioni arrivate lunedì dalla Grecia sono state ampiamente confermate. I viola stanno cercando di anticipare la fitta concorrenza, orientata però sulla prossima estate. Chelsea, Liverpool e Brighton giusto per fare qualche nome. Pradè lo vuole subito. Per lui quest'anno già 10 gol in 16 presenze di campionato. Numeri che lo hanno fatto scoprire agli scout di mezza Europa che conta. Per questo la Fiorentina ha deciso di accelerare. Trattativa a tre, dunque complessa anche se ben avviata. L'accordo tra i nuovi agenti di Tzimas e la Fiorentina ce già fino al 2030. In un affare del genere non è poco, ma non è tutto. Ora tocca accontentare i due club. La Fiorentina propone 18 milioni al Paok (più il 15% sulla futura rivendita) e 4-5 di indennizzo al Norimberga (che conti alla mano non ha la forza di riscattare l'attaccante in estate). C'è fiducia, la Fiorentina ha deciso di investire sul 'nove' del futuro il suo tesoretto invernale. Ma la giornata di ieri ha visto anche la cessione di Jonathan Ikoné al Como. Il francese passa alla corte di Fabregas in prestito oneroso (1 milione) con diritto di riscatto fissato a 8, più 1 ulteriore di bonus. Jorko, escluso dai convocati contro Torino e Lazio, saluta - per adesso - dopo 138 presenze, con 16 gol e 14 assist. Ora tocca a Kouame, sempre più vicino all'Empoli. In questo momento più defilato il Torino, sempre fermo all'ipotesi di scambio alla pari con Sanabria. Il terzo in uscita resta Biraghi. Con il Napoli non è finita: può essere l'affare delle ultimissime ore del mercato. In entrata gli occhi sono puntati sul centrocampo. Warren Bondo è un'idea concreta e con il Monza se ne è riparlato, è sponsorizzato da Palladino che da Monza ha già fatto arrivare Colpani in estate e Pablo Marí, giunto a Firenze ieri mattina. La Fiorentina sta studiando una possibile offerta e si andrà verso un prestito con obbligo di riscatto condizionato. Così come si è discusso del prestito di Fagioli con la Juventus. In stallo l'idea Cristante, 'prigioniero' alla Roma di uno stipendio da 3 milioni netti a stagione. Da Milano rimbalza anche la proposta Arnautovic per l'attacco. Infine Man, sempre più in stand-by con la richiesta del Parma che non scende dai 15 milioni.