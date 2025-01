Pablo Marí, finalmente a Firenze. Comincia con le visite mediche l'avventura in viola

Firenze, 28 gennaio 2025 - Dopo un mese abbondante di trattativa (per la verità gli accordi non sono stati difficili da trovare, ma è stata la volontà del Monza a procrastinare l'affare) Pablo Marí è sbarcato a Firenze. E' arrivato questa mattina in gran segreto al Viola Park, ha avuto modo di pranzare nel nuovo centro sportivo viola, di abbracciare Raffaele Palladino e conoscere i nuovi compagni di squadra, contro i quali ha giocato non troppi giorni fa la sua ultima partita con la maglia del Monza.

Poco dopo le 16 è arrivato in Piazza Indipendenza, per le rituali visite mediche presso la Clinica Fanfani. Sorridente, senza rilasciare dichiarazioni, ha varcato il portone salutando giornalisti, fotografi e qualche curioso. In serata la firma del contratto che lo legherà alla Fiorentina almeno per un anno e mezzo. Noti i termini dell'accordo. Al Monza qualcosa in meno di 2 milioni di euro come indinnizzo economico (aveva il contratto in scadenza a giugno), al calciatore un accordo di un anno e mezzo (con opzione fino al 2027) per uno stipendio di 1,4 milioni a stagione. Da subito a disposizione di Palladino, punta alla convocazione per la partita di domenica contro il Genoa.