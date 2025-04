Rari Nantes Florentia sconfitta da Pallanuoto Trieste: salvezza diretta sfumata

RARI NANTES FLORENTIA7

PALLANUOTO TRIESTE14

RN FLORENTIA: Cicali, Chemeri, Stocco 2, Di Fulvio, De Mey, Calamai, Hofmeijer 1, Cardoni, Sordini 1, Benvenuti 1, Bini, Mancini 2, Gioia, Trpovski. All. Minetti.

TRIESTE: Lazovic, Podgornik 1, Petronio, Pavic, Marziali, Sedlmayer 1, Manzi, Mezzarobba 3, Razzi, Draskovic 7, Kujacic 1, Mladossich, Oliva, Casavola 1. All. Mirarchi.

Arbitri: Ricciotti-Guarracino

Parziali: 1-3, 4-4, 0-3, 2-4

Note – Sup. num.: Florentia 4/13, Trieste 5/14 + 3 rigori. Spettatori 400 circa

Nell’ultima giornata della A1 la Rari affonda sotto l’onda d’urto della Pallanuoto Trieste, precipita dal nono all’undicesimo posto in classifica e vede così svanire il sogno della salvezza diretta che ora dovrà invece rincorrere attraverso i playout. Non c’è stata partita, gli ospiti hanno confermato quel divario tecnico già emerso nel girone di andata. La squadra gigliata è andata a segno solo due volte (contro le sette dei triestini), con Benvenuti e Hofmeijer, nei primi 13’43, poi ha avuto una reazione sul finire del secondo tempo realizzando tre gol (due con Stocco e uno con Mancini) in 41". Da quel momento ha infilato di nuovo la rete a 4’53 del quarto, ancora con Mancini, e a 5’40 con Sordini. Il mattatore del match è stato il montenegrino Draskovic del Trieste, a referto con sette gol, di cui tre su rigore e altrettanti con l’uomo in più. In gara-1 dei playout la Rari affronterà il 26 aprile l’Olympic Roma (1 vittoria e 1 sconfitta in regular season).

Franco Morabito