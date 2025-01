Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte - Beffa Comuzzo, c'è Zaniolo. Duello Bondo-Fagioli

Firenze, 30 gennaio 2025 - Il martedì che ci siamo appena lasciati alle spalle è una giornata destinata a rimanere nella storia recente della Fiorentina. Non c'erano avvisaglie che potesse diventarlo, ma già dalla mattina si è capito che si stava (e sta tuttora) muovendo qualcosa di importante. Il Napoli ha dato l'assalto a Pietro Comuzzo, difensore rivelazione del campionato. Classe 2005, figlio del settore giovanile della Fiorentina e del Viola Park. Gli azzurri hanno offerto 5 milioni di prestito oneroso più 20 di obbligo di riscatto. Pochi per la Fiorentina che ha rispedito al mittente la prima proposta. Ma la trattativa è andata avanti. Per buona parte della giornata si è parlato di una richiesta di 40 milioni. C'è stato un pranzo tra il Napoli e l'agente del calciatore. In serata il discorso si è assestato su questa formula: prestito per diciotto mesi a 5 milioni, obbligo di riscatto a 25. L'impressione è che se il Napoli si spingerà fino ai 35 milioni complessivi, l'affare si farà. In città si sono scatenate diverse polemiche, a livello social e non solo. Parallelamente si è sviluppata la questione Zaniolo, ormai a un passo dalla Fiorentina. Scaricato e mai amato da Gasperini, l'ex trequartista della Roma è pronto ad abbracciare i viola. La Fiorentina pagherà la metà dei 3,5 milioni del prestito, la metà dell'ingaggio (2,5 netti a stagione) e si accollerà l'obbligo di riscatto pari a 16 milioni di euro, che scatterà al raggiungimento del 60% delle presenze stagionali. Tutto fatto? Ancora no, manca l'ultimo tassello. Il via libera dell'Atalanta che nel frattempo ha perso Lookman per almeno un mese e dovrà mettere le mani su un sostituto dello stesso Zaniolo. Questione di un paio di giorni, ma Nicolò stavolta viaggia spedito verso Firenze. Oggi è in programma l'incontro per chiudere la trattativa (probabilmente in prestito secco) di Kouame all'Empoli. Ma sarà una giornata significativa anche per quanto riguarda il centrocampo. La Fiorentina ha nel mirino Warren Bondo, ventunenne francese del Monza. Pradè è in attesa di capire l'entità del problema muscolare che lo ha costretto a uscire dal campo contro il Bologna e nel frattempo ha in programma un incontro con la Juventus per parlare di Nicolò Fagioli. Si tratta sulla base di un prestito anche se potrebbe esserci l’inserimento di un obbligo di riscatto legato al numero di presenze. Alessandro Latini