Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte. Rocco decide su Comuzzo. Arriva Zaniolo, c'è Ghilardi

Firenze, 31 gennaio 2025 - Meno quattro al fischio finale del mercato invernale, con la Fiorentina ancora attiva su tantissimi tavoli. Partiamo dalla questione Comuzzo, più calda che mai. In serata si è riaccesa la trattativa con il Napoli che ha offerto fino a 35 milioni complessivi per il difensore viola. La Fiorentina continua a chiederne 40, ma si è riunita con l'agente del calciatore per decidere il da farsi. Attesa in giornata la risposta di Rocco Commisso che si è preso qualche ora di tempo per rispondere. Chiaro però che il Napoli debba arrivare intorno ai 40 milioni (o 35 più 5 di bonus) per strappare il si del presidente della Fiorentina.

Sempre in serata sono emerse altre trattative. In particolare col Verona, club con il quale è in ponte un doppio scambio: Valentini e Biraghi andrebbero all'Hellas, Ghilardi (ex settore giovanile viola) tornerebbe a Firenze insieme a Faraoni, anche lui un ex dopo i sei mesi dello scorso anno. Grandi conferme sul fronte Ghilardi-Valentini, un affare che fa comodo a tutti. La Fiorentina manda a giocare e fare esperienza in Serie A il difensore argentino, nello stesso tempo riporta a casa un calciatore nato nel proprio settore giovanile e dunque inseribile in lista (campionato e Conference) senza togliere il posto ad altri.

In arrivo c'è anche Nicolò Zaniolo. Parti d'accordo da martedì sera, si attende soltanto che l'Atalanta formalizzi l'arrivo di Daniel Maldini dal Monza, poi non ci saranno più ostacoli. La Fiorentina si accolla la stessa formula pattuita dall'Atalanta col Galatasaray. Obbligo di riscatto a 16 milioni di euro al raggiungimento del 60% delle presenze. L'affare costerà circa 1,7 milioni di prestito oneroso più metà ingaggio del trequartita che a stagione guadagna 2,5 milioni netti.

Capitolo centrocampo. Nicolò Fagioli ha scavalcato la concorrenza. Ieri sono stati fitti i contatti con gli intermediari che curano il trasferimento. Juventus che vorrebbe venderlo a titolo definitivo, Fiorentina che potrebbe spingersi fino a un obbligo di riscatto condizionato al numero di presenze. Oggi si tornerà a parlarne, con un occhio al sogno Frendrup, da sempre il preferito della Fiorentina. Nelle retrovie è scivolato Warren Bondo. Il Monza ha sparato alto e c'è ancora incertezza sui tempi di recupero dopo l'infortunio.

Alessandro Latini