Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte: Kean e la suggestione Napoli. Mandragora al bivio

Firenze, 5 luglio 2025 - Movimenti leggeri, ma niente scossoni. A dieci giorni dalla chiusura della finestra-clausola per Moise Kean, la situazione del centravanti resta sostanzialmente invariata. E' emersa tuttavia un’idea Napoli, che per ora resta una semplice suggestione. Solo dopo aver definito il futuro di Osimhen, De Laurentiis potrà eventualmente approfondire il discorso. Un'ipotesi più intrigante rispetto alla pista Lucca, anche se il sogno resta Darwin Núnez, nonostante le difficoltà legate all'operazione.

Difficilmente, però, il Napoli si muoverà entro il 15 luglio. Più probabile che il club azzurro attenda le fasi successive del mercato per provare a far leva sulla voglia di Moise di alzare l'asticella. Kean continua a mostrarsi freddo rispetto alle proposte provenienti dall’Arabia Saudita, che non ha mai realmente preso in considerazione. Anche l’Al-Qadsiah sembra essersene reso conto, tanto da virare prima su Jonathan David – ormai della Juventus – e poi su Retegui e l’Atalanta, con offerte pazzesche. Retegui, al contrario di Kean, pare molto più disponibile ad ascoltarle.

Daniele Pradè guarda avanti. Dopo aver chiuso per Dzeko, ha sondato l'eventuale disponibilità di Piccoli: un’opzione che potrebbe tornare utile qualora si presentasse l’occasione per Kean. In attacco, resta viva più che mai la pista Sebastiano Esposito. L’affare è ben avviato, ma i tempi dipenderanno anche dalla partenza di Beltran su cui per ora non ci sono stati sviluppi concreti.

A centrocampo è spuntato il nome di Hugo Larsson, regista svedese classe 2004 dell’Eintracht Francoforte. La valutazione è alta (circa 40 milioni) e il contratto lungo (scadenza 2029), ma il talento piace. Tuttavia, la concorrenza per il giocatore è agguerrita. La priorità della Fiorentina resta comunque Bernabé: Pradè ha manifestato il proprio interesse all'entourage del giocatore, e dopo aver ricevuto segnali positivi dovrà trattare con il Parma. Si tratta di un’operazione che richiederà pazienza e tempi lunghi.

Capitolo a parte per Rolando Mandragora: la prima offerta del Betis, intorno ai 5 milioni di euro, è stata rifiutata dalla Fiorentina. Così come la seconda (6 + 2 di bonus). L'entourage del centrocampista è in attesa di un incontro per discutere il rinnovo. Possibile che il confronto avvenga già la prossima settimana. Se l’intesa sarà trovata, la volontà del giocatore è chiara: restare a Firenze, con la piena approvazione del tecnico Stefano Pioli.