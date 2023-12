Ferencvaros-Fiorentina, i viola cercano il primo posto. Obiettivo gli ottavi

Firenze, 14 dicembre 2023 – La Fiorentina l’obiettivo ce l’ha bello chiaro e stampato a lettere maiuscole: ’saltare’ il turno d’inverno della Conference League e riprendere il discorso con l’Europa. Dagli ottavi.

Dunque... dunque, niente scherzi ha gridato in faccia ai suoi, Vincenzo Italiano che stasera sul campo (semi)gelato del Ferencvaros punta dritto sul risultato utile a evitare il prossimo turno (doppia sfida) della Conference che fra l’altro andrebbe a intasare un mese di febbraio già ricco, ricchissimo, di appuntamenti.

Il pareggio potrebbe bastare – concetto numero due –, ma è proprio su questo dettaglio che l’allenatore punta a tenere viva e sveglia l’attenzione del gruppo. Guai accontentarsi. E di conseguenza, la Fiorentina proverà a chiudere il gironcino di coppa vincendo e facendo la partita.

Di mezzo, in questo caso, oltre che orgoglio e autostima, ci sono un paio di segnali che Italiano vuole mandare in giro. Primo: che la Fiorentina, la sua Fiorentina, ha un’anima, e che mentre la prima parte della stagione sta andando ad esaurirsi, vorrebbe farlo con una continuità di gioco (e possibilmente di risultati) che fino ad oggi hanno segnato un grafico con troppi alti e bassi. Punto numero due: il primo posto nel gruppo di Conference vale una buona dose di sensazioni positive anche in vista della parte successiva della competizione, quando la Fiorentina cercherà di riprendere la scalata che lo scorso anno l’ha portata alla finale di Praga.

Anche per questo, per tutto questo, la formazione anti-Ferencvaros si spinge oltre i canoni del turnover che accompagna il ritmo delle tre partite in otto giorni. Prendiamo Nico Gonzalez. Pezzo pregiato rimasto a guardare (per guai fisici) nelle ultime apparizioni di campionato. Stasera ci sarà. Per forza. E non solo perché per un pacchetto di partite ha riposato, ma perché con Nico sarà più semplice provare a vincere a Budapest e mettere in cassaforte la qualificazione passando dalla porta principale. Dentro Gonzalez, dunque, anche per tenere alto il profilo della personalità viste le assenze del capitano Biraghi (pe squalifica), di Bonaventura e Arthur (guai fisici).

E poi c’è da pensare anche ai... tifosi. Nonostante il gelo, nonostante la qualificazione già in tasca (a parte la posizione in classifica), i sostenitori viola che hanno deciso di seguire la Fiorentina in Ungheria sono tanti. Quasi un migliaio in giro per Budapest, ben supportati dal viola degli ’amici’ dell’Ujpest che non avrà difficoltà, questa sera, a intonare cori per spinegre la squadra di Italiano a fare bene. A far gol.

Già, il gol. Ed eccolo l’altro tema forte della sfida di Conference. Che giochi Nzola o Beltran, che ci sia una staffetta fra i due o meno, l’allenatore e tutta la Fiorentina si aspettano dai due centravanti il lampo giusto. Quello vincente e possibilmente decisivo. Non che se in rete andrà qualcun altro, Italiano non ne sarà felice, ma ora che attorno alla fiducia e alle ambizioni personali di Beltran e Nzola hanno preso a girare sensazioni favorevoli è dai due bomber che Italiano si aspetta il massimo. Giusto così.