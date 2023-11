Conference League, Fiorentina contro il Genk per la qualificazione. Dove vedere la partita in tv

Firenze, 29 novembre 2023 – La Uefa Conference League entra nelle battute conclusive della fase a gironi. La terza competizione europea per importanza vedrà le sue protagoniste scendere in campo domani, giovedì 30 novembre, per la quinta giornata. Tra le squadre partecipanti c'è anche la Fiorentina, che rappresenta l'Italia e la Serie A, esattamente come avvenuto nella passata stagione, quando è arrivata fino alla finale. Gli uomini di Vincenzo Italiano giocheranno per staccare il pass per il prossimo turno con una partita d'anticipo.

La qualificazione passa dal Genk

La Fiorentina scenderà in campo domani alle ore 21, allo stadio Franchi di Firenze, per affrontare il Genk. La partita con i belgi potrebbe essere un crocevia importante per la campagna europea degli uomini di Vincenzo Italiano. Con una vittoria domani, infatti, la viola potrebbe festeggiare aritmeticamente il passaggio del turno: nell'ultima giornata, infine, si andrebbe a stabilire se da prima o da seconda del gruppone. La sfida di andata terminò sul risultato di 2-2 e i toscani vennero ripresi per due volte da situazione di vantaggio. Il Genk occupa il secondo posto nel girone, a pari merito con il Ferencvaros che sfiderà il Cukaricki, ancora fermo a zero punti e già eliminato. Passare il turno da primi nel girone sarebbe fondamentale: chi arriverà secondo dovrà infatti affrontare un turno in più per andare agli ottavi di finale.

Probabili formazioni e dove vederla in tv

Italiano deve affrontare una situazione di emergenza sulle fasce. A destra dovrebbe giocare quindi Parisi, a piede invertito, mentre a sinistra ci sarà il capitano Biraghi. In mezzo Milenkovic e Martinez Quarta, a metà campo confermati Arthur e Mandragora. In attacco la prima punta sarà Nzola, supportata dal trio composto da Kouamé, Bonaventura e Nico Gonzalez.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Parisi, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Mandragora; Kouamé, Bonaventura, Gonzalez; Nzola. Allenatore: Italiano.

Genk (4-3-3): Vandevoordt; El Ouahdi, Cuesta, McKenzie, Arteaga; Heynen, Galarza, El Khannouss; Oyen, Zeqiri, Paintsil. Allenatore: Vrancken.

La partita del Franchi verrà trasmessa in diretta su Dazn, sui canali Sky e in chiaro su TV8. Il calcio d'inizio è previsto per le ore 21.

Calendario Conference League: fase a gironi giornata 5

Giovedì 30 novembre, ore 14

Breidablik - Maccabi Tel Aviv

Giovedì 30 novembre, ore 16:30

Astana - Dinamo Zagabria

Giovedì 30 novembre, ore 18:45

Ballkani - Viktoria Plzen

Bodo Glimt - Lugano

AZ Alkmaar - Zrinjski Mostar

Gent - Zorya

Olimpija Ljubljana - Lille

HJK - Aberdeen

KI - Slovan Bratislava

Besiktas - Club Brugge

Giovedì 30 novembre, ore 21

Fiorentina - Genk

Spartak Trnava - Ludogorets

Eintracht Francoforte - Paok

Aston Villa - Legia Varsavia

Cukaricki - Ferencvaros

Nordsjaelland - Fenerbahçe

Classifica gironi Conference League

Gruppo A: Lille 8, Slovan Bratislava 7, KI 4, Olimpija Ljubljana 3

Gruppo B: Gent 10, Maccabi Tel Aviv 9, Zorya 4, Breidablik 0

Gruppo C: Viktoria Plzen 12, Astana 4, Ballkani 4, Dinamo Zagabria 3

Gruppo D: Club Brugge 10, Bodo Glimt 7, Lugano 4, Besiktas 1

Gruppo E: Legia Varsavia 9, Aston Villa 9, Zrinjski Mostar 3, AZ Alkmaar 3

Gruppo F: Fiorentina 8, Ferencvaros 6, Genk 6, Cukaricki 0

Gruppo G: Paok 10, Eintracht Francoforte 9, Aberdeen 2, HJK 1

Gruppo H: Fenerbahçe 9, Nordsjaelland 7, Ludogorets 6, Spartak Trnava 1

