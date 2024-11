Una frenata brusca. Palladino va in difesa: "Ko per le ripartenze»

Mastica amaro nel dopo partita Raffaele Palladino. Sconfitta inattesa, anche se tutto sommato rimediabile. "La partita è stata preparata bene - ha spiegato il tecnico viola -, siamo partiti con il pallino del gioco in mano. Loro avevano questo blocco basso e ripartivano in transizione. Con due ripartenze ci hanno fatto male, poi è stato complicato riprenderla. Qualche errore tecnico c’è stato, lo analiziamo ma rimaniamo equilibrati come ho sempre detto e pensiamo al campionato". Occhi puntati sulla difesa, parsa in grande difficoltà sui gol subiti. Palladino difende i suoi. "Gli automatismi difensivi sono importanti, la difesa più lavora insieme e meglio è. Terracciano non ha fatto parate quindi non abbiamo perso per colpa della difesa. Abbiamo preso due ripartenze di squadra, non è stato un problema di reparti".

Competizione che la Fiorentina non snobberà. "Ci teniamo alla Conference, vogliamo arrivare nelle prime posizioni. Chi è sceso in campo voleva dimostrare il proprio valore. Tornassi indietro rifarei le scelte che ho fatto. Ho visto benissimo i ragazzi in allenamento e non avevo nessun segnale che si potesse perdere la partita. Queste gare si decidono sugli episodi".

Nel prepartita ha parlato anche il dg Alessandro Ferrari che ha spiegato la clausola rescissoria nel contratto di Kean. "Noi eravamo e siamo convinti dell’operazione, dall’altra parte ci è stata chiesta questa condizione. Non è una condizione che noi amiamo, ne abbiamo parlato direttamente col presidente e anche per lui valeva la pena portare avanti l’operazione, che quindi abbiamo mandato in porto. 52 milioni? Sì, non è valida solo per l’estero. La clausola è stata messa perché era un momento in cui lui voleva questa garanzia, ma anche perché voleva dimostrassimo che lo cercavamo a tutti i costi".

Alessandro Latini