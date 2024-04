Conference League. Ostacolo Plzen. Viola favoriti

Tre dubbi di formazione per mister Italiano, con la Fiorentina con impegnata oggi al Franchi nella sfida contro il Viktoria Plzen (18,45), ritorno dei quarti di finale di Conference. In difesa si giocano una maglia Ranieri e Quarta per affiancare Milenkovic, Dodo e Biraghi. A centrocampo Bonaventura, Mandragora in vantaggio su Arthur. In attacco Belotti al centro, e una linea di trequartisti con Nico Gonzalez a destra, Beltran centrale, e Kouame o Sottil a sinistra.