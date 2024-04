Conference League, Plzen-Fiorentina: le ultime sulle formazioni. Dove vederla in tv

Plzen (Repubblica Ceca), 11 aprile 2024 – Quarti di finale di Conference League atto primo. Oggi pomeriggio (18.45, diretta tv su Dazn, Sky sport Arena ) la Fiorentina sfida i cechi del Viktoria Plzen, una trasferta importante per cercare di mettere sotto una luce positiva la gara di ritorno in programma giovedì prossimo, 18 aprile, alla stessa ora.

Gli avversari sono abbondantemente alla portata dei viola, ma come ha sottolineato mister Vincenzo italiano, guai a sottovalutare l’impegno contro una squadra che non ha mai perso in questa edizione della Conference League e non ha subito gol in casa.

Per i viola è fondamentale non sbagliare approccio e continuare ad avanzare nelle Coppe, visto l’andamento non entusiasmante in campionato.

Probabili formazioni

VIKTORIA PLZEN (3-4-2-1): Jedlicka; Hranac, Hejda, Paluska; Jemelka, Cerv, Kalvach, Cadu; Traoré, Sulc; Chory. Allenatore: Koubek.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Lopez, Bonaventura; Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti. Allenatore: Italiano.

Arbitro: Grinfeeld (Iraele)