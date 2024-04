Fiorentina, Dodo: "Mancato solo il gol. Ma vogliamo portare un bel regalo a Firenze"

Firenze, 11 aprile 2024 - Titolare a sorpresa sulla fascia destra al posto di Kayode, il brasiliano Dodo è stato autore di una prestazione ordinata, senza acuti, come quella di tutta la Fiorentina. Il pareggio per 0-0 a Plzen lascia il discorso qualificazione in bilico e tutto si deciderà fra una settimana al Franchi (sempre alle 18.45). Squadra fisica, tutta dietro la linea della palla.

Dodo spiega a fine partita. “Sapevamo che avrebbero giocato con una linea a cinque. È difficile giocare contro certe squadre che non ti lasciano spazio per attaccare. Penso che abbiamo fatto una grande partita, ci è mancato solo il gol. Adesso lavoriamo questa settimana duramente per preparare la sfida di ritorno”. Ha provato a farsi vedere in attacco anche se non c'erano spazi... “Si, il mister mi dice che quando ho la palla devo entrare dentro il campo. Sia io che Biraghi avevamo molto spazio ma non siamo riusciti a sfruttarlo”. In campo novanta minuti dopo il grave infortunio. Contento? “Ci speravo di giocare una partita intera dopo l'infortunio. Fisicamente mi sento bene. Continuerò a lavorare con i miei compagni per portare un regalo a Firenze quest’anno”. Avevate anche tanti tifosi al seguito... “Loro sono sempre con noi. Ringraziamo chi è venuto fino a qui. Ora prepariamoci per una grande gara di ritorno nel nostro stadio per portare Firenze in un'altra semifinale di Conference”. Alessandro Latini