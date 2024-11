Conference League, il programma della terza giornata. La Fiorentina sfida l'Apoel

Bologna, 6 novembre 2024 - Le coppe europee continuano a riempire le giornate infrasettimanali. Dopo aver vissuto la due giorni di Uefa Champions League, che hanno visto ben cinque italiane protagoniste, domani si disputerà la terza giornata della Uefa Conference League. A scendere in campo sarà la Fiorentina, che si trova al secondo posto nel girone unico. I viola sono a punteggio pieno e si trovano alle spalle del Chelsea, altra grande favorita per la vittoria di questa competizione. Gli inglesi occupano al momento il primo posto grazie alla differenza reti favorevole, ma la strada è ancora molto lunga per delineare la graduatoria definitiva di questa prima fase del torneo.

Le sfide della terza giornata di Conference League

La Fiorentina, unica squadra impegnata in questa competizione, ha già sconfitto due rivali su due. Nella prima giornata i viola hanno avuto la meglio sul The New Saints per 2-0 allo stadio Franchi, mentre nel secondo turno sono volati in trasferta per affrontare il San Gallo, piegato per 4-2. Stavolta la squadra di Raffaele Palladino se la vedrà con l'Apoel Nicosia, nuovamente in trasferta. Il calcio d'inizio è previsto per le ore 21 e il tecnico dei toscani dovrebbe schierare qualche giocatore solitamente meno utilizzato. Kayode e Biraghi dovrebbero scendere in campo dal primo minuto, così come Adli a centrocampo assieme a Mandragora. Spazio per Richardson sulla trequarti, a supporto di Kouamé. Il Chelsea avrà un match sulla carta molto agevole. I Blues scenderanno in campo a Stamford Bridge contro il Noah, anch'essi alle ore 21. Tra le altre sfide spicca quella tra il Copenaghen e l'Istanbul Basaksehir, oltre a quella tra il Betis Siviglia e il NK Celje.

Uefa Conference League giornata 3

Giovedì 7 novembre, ore 15:30 Vikingur R. - Borac Banja Luka Giovedì 7 novembre, ore 18:45 Legia Varsavia - Dinamo Minsk Pafos - Astana HJK - Olimpija Ljubljana Shamrock Rovers - The New Saints Gent - Omonia Backa Topola - Lugano Petrocub - Rapid Vienna Giovedì 7 novembre, ore 21 Guimaraes - Mlada Boleslav APOEL Nicosia - Fiorentina LASK - Cercle Brugge Hearts - Heidenheim Chelsea - Noah Djurgarden - Panathinaikos Copenaghen - Istanbul Basaksehir Jagiellonia Bialystok - Molde FK Larne - San Gallo Betis Siviglia - NK Celje

Classifica Uefa Conference League

Chelsea 6 Fiorentina 6 Legia Varsavia 6 Lugano 6 Guimaraes 6 Hearts 6 Jagiellonia Bialystok 6 Rapid Vienna 6 Heidenheim 6 Shamrock Rovers 4 Borac Banja Luka 4 Cercle Brugge 3 NK Celje 3 Pafos 3 Molde FK 3 Omonia 3 Olimpia Ljubljana 3 Noah 3 The New Saints 3 Gent 3 Astana 3 Vikingur R. 3 HJK 3 Djurgarden 1 Copenaghen 1 APOEL Nicosia 1 Betis Siviglia 1 LASK 1 Panathinaikos 1 Dinamo Minsk 0 Mlada Boleslav 0 Backa Topola 0 Istanbul Basaksehir 0 Petrocub 0 San Gallo 0 Larne 0