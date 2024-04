Coppa Italia, Atalanta-Fiorentina: una notte per sognare. Le ultime sulle formazioni e tv

Bergamo, 24 aprile 2024 – E’ una notte da dentro o fuori, di sogni o di amarezza: chi passa il turno vola in finale di Coppa Italia contro la Juventus all’Olimpico mercoledì 15 maggio. Stasera Atalanta e Fiorentina (ore 21 Gewiss Stadium, diretta tv su Canale 5) giocano il ritorno della semifinale. Si riparte dal successo per 1-0 dei viola nella gara di andata. In quella occasione una bella Fiorentina giocò bene e creò occasioni, ma non riuscì ad andare oltre il minimo vantaggio. E stasera, in casa di un’Atalanta in salute (ha da poco eliminato il Liverpool in Europa League), quel gol di vantaggio sarà difficile da difendere.

I viola, però, nelle sfide di coppa stanno andando avanti con qualità e intensità (meglio del cammino meno brillante in campionato) e se la giocheranno con tanta voglia di continuare a far sognare i tifosi e, magari, regalare a Firenze un trofeo.

A guidare l’attacco viola dovrebbe essere ancora Belotti sostenuto da un tridente sulla trequarti composto da Kouame, Beltran (o Barak) e Gonzalez. Difficile vedere Bonaventura (acciaccato) dal 1° minuto, ma dovrebbe partire dalla panchina, pronto a subentrare.

Probabili formazioni

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Miranchuk, Scamacca. Allenatore: Gritti (Gasperini squalificato).

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Mandragora; Gonzalez, Beltran, Kouame; Belotti. Allenatore: Italiano.

Arbitro: La Penna di Roma