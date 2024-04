Coppa Italia, Fiorentina-Atalanta: una notte per sognare. Le ultime sulle formazioni e tv

Firenze, 3 aprile 2024 – Come serata in cui riscattarsi da un inizio di 2024 a dir poco deludente in campionato, la Fiorentina ne ha “scelta” una molto complicata: questa. Riscattarsi contro l’Atalanta in grande forma sarà complicato ma anche doveroso perché stasera si gioca l’andata della semifinale di Coppa Italia e i viola non vogliono mollare la rincorsa a un trofeo e all’Europa. Visto che in campionato i posti buoni per le coppe europee si allontanano (ma i viola non sono ancora fuorigioco) la Coppa Italia e la Conference League sono sempre più importanti in questa stagione.

Si gioca al “Franchi” alle 21, diretta tv su Italia 1.

Contro un’Atalanta che presenta ottime individualità e un collettivo che gioca a memoria, mister Vincenzo Italiano ritrova i suoi giocatori migliori a partire dalla “spina dorsale” della squadra: Arthur-Bonaventura-Gonzalez. Servirà una grande partita di tutti per il primo round di una semfinale che si preannuncia tiratissima. Il ritorno a Bergamo sarà il 24 aprile.

PROBABILI FORMAZIONI

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Bonaventura; Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti. Allenatore: Italiano.

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Scamacca, Miranchuk. Allenatore: Gritti (Gasperini squalificato).

Arbitro: Mariani di Aprilia