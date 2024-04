Fiorentina, Italiano: "Con l'aiuto del Franchi possiamo ottenere un grande risultato"

Firenze, 2 aprile 2024 - Non c'è tempo per leccarsi le ferite dopo la sconfitta con il Milan. La Fiorentina è già proiettata alla sfida contro l'Atalanta in programma mercoledì al Franchi alle ore 21. Alla vigilia prende la parola mister Italiano, che parte da un dato significativo: negli ultimi tre anni il club viola ha raggiunto sempre almeno la semifinale della Coppa Italia. "C'è tanto orgoglio, siamo ancora protagonisti in una competizione che abbiamo sempre cercato di affrontare con la massima concentrazione. E' successo al primo anno con la semifinale, lo scorso anno siamo arrivati in finale e quest'anno siamo ancora dentro a un percorso che vogliamo cercare di condire con qualcosa di straordinario. Abbiamo di fronte una squadra forte, in salute e che sta bene. Però è una semifinale importante e dobbiamo essere pronti". C'è voglia di rivincita dopo quanto accaduto lo scorso anno? "Il percorso in coppa è sempre delicato, soprattutto quando si arriva in una semifinale dove conta sbagliare il meno possibile e serve avere tanta concretezza davanti. Tra andata e ritorno bisognerà essere perfetti. Per arrivare in finale dovremo essere una squadra vicina alla perfezione". Con l'Atalanta avete giocato sempre belle partite, molto combattute. Sarà così anche stavolta? "Si, non può non esserlo. Con la squadra che hanno a disposizione, con l'Atalanta è una battaglia affrontarli anche solo per quello che stanno dimostrando. In più è una semifinale, tutte e due le squadre cercheranno di dare il mille per mille: sono convinto che sarà un'altra partita dove si possano commettere meno errori. Attenti e concentrati, verrà fuori la solita partita degli ultimi anni". Come sta la squadra? Ci sono infortunati? "Abbiamo da valutare Quarta, uscito acciaccato dalla partita col Milan. Per il resto siamo tutti, pronti a essere utili. Adesso giochiamo ogni tre giorni, tra infortuni, squalifiche e acciacchi saremo tutti coinvolti e dentro questo finale di stagione". Quanto sarà importante il pubblico? "Tanto, come sempre. Quando inizia a spingere come nell'ultima partita ci dà l'energia per andare oltre i nostri limiti, che possono essere tanti o mascherati, ma se abbiamo il supporto del pubblico, tra gente stremata e che ha dato tutto, siamo costretti a spingere. Loro sono il dodicesimo uomo, spero siano in tanti allo stadio per darci la forza di raggiungere un grande risultato". Alessandro Latini