Coppa Italia, Fiorentina-Bologna si gioca martedì 9 alle 21. I viola sfidano la squadra rivelazione

Firenze, 4 gennaio 2024 – E’ stata finalmente fissata la data del Derby dell’Appennino tra Fiorentina e Bologna che vale per i quarti di finale di Coppa Italia. Si giocherà martedì 9 gennaio alle 21 in gara unica al “Franchi”. Chi vince accede alle semifinali.

Si tratta di un impegno sulla carta molto complicato per la Fiorentina che si trova davanti una delle rivelazioni di questa stagione. Al netto del 3-0 incassato contro l’Udinese (probabilmente frutto di una giornata storta degli emiliani) la squadra allenata da Thiago Motta sta facendo un cammino brillante che unisce bel gioco e risultati. La sfida si è già giocata in campionato e sempre al “Franchi” e in quell’occasione il successo dei viola di mister Italiano è stato meritato, ma sofferto.