Dopo il malore e l’intervento. Bove, il post accende la speranza: "Ci vediamo presto in campo»

Il primo post dopo lo spavento ha il sapore della rinascita anche a livello social, seppur Edoardo Bove (nella foto) di Instagram e TikTok ne farebbe tranquillamente a meno. Ma pure lui, nell’era dei nuovi media, ha dovuto adeguarsi. E così ha scritto e pubblicato una lettera rivolta al mondo del calcio. Che ha strappato consensi e applausi. In primis quelli dei suoi compagni, che al Viola Park se lo coccolano dopo la grande paura, ma non lo hanno mai mollato.

"Ciao a tutti – esordisce Edo – in questi giorni difficili ho avuto modo di pensare molto. Lo spiacevole episodio avvenuto durante Fiorentina-Inter, mi ha dimostrato che il calcio è molto più di una partita, di un campionato, o di una carriera. Mi rendo conto di quanto questo sport sia genuino, di quanto, al dì la dei risultati, della competizione o della concorrenza siamo tutti uniti. Un legame che ti trasmette amore ed emozioni difficili da spiegare, che ti dà la forza di superare qualsiasi ostacolo". Quella di Bove è soprattutto una riflessione. Non si aspettava nemmeno lui l’ondata di affetto che ha ricevuto. Insieme alla lettera le immagini dei suoi tifosi, quelli della Fiorentina. La coreografia con il numero 4, gli striscioni della squadra e quello portato fa Careggi. "L’affetto che ho ricevuto, il calore dei tifosi, il supporto da parte dei compagni e degli avversari, la vicinanza di tutto il mondo del calcio è stato un qualcosa che mi ha dato una forza ed un coraggio incredibili. Vi ringrazio dal profondo del cuore per l’affetto e la vicinanza che mi avete dimostrato!". Una firma e una promessa. "Ci vediamo presto... in campo".

Alessandro Latini