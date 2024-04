Due promozioni in soli tre anni. L’Affrico conquista l’Eccellenza. Tognozzi: "Ci ho sempre creduto"

A due giornate dalla conclusione, l’Affrico è matematicamente promosso in Eccellenza. Alle 17,45 di domenica pomeriggio, un urlo liberatorio di gioia si è alzato in volo da Alberoro giungendo in un baleno a ridosso della Maratona dello stadio "Franchi" attraversando un cielo tutto di colore biancoazzurro. Con questo successo l’Affrico allenato da Luca Tognozzi entra nella storia per aver centrato la seconda promozione su tre campionati. Per questa nuova realtà fiorentina, il sogno si concretizza quasi al tramonto di una giornata memorabile dopo il successo sul campo di Alberoro firmato da Tamburini e al pareggio dell’Antella sul Sansovino, quest’ultima la rivale numero uno, tenuta sempre a debita distanza.

Una mitragliata di adrenalina ha coinvolto tutti: società, squadra e tifosi compresi. E’ stato il trionfo di un progetto su cui la società ha sempre creduto e alla fine è stata ripagata con un altro straordinario successo con una rosa di giocatori guidati dal tecnico Tognozzi.

E proprio Luca Tognozzi è orgoglioso di questa impresa realizzata dalla sua squadra. "Ho sempre creduto in questi ragazzi – dichiara soddisfatto, l’allenatore dell’Affrico – che dalle prime battute avevano in mente di stare assieme alle due squadre più titolate: Sansovino e Grassina. In un girone tecnicamente bello ma equilibrato, siamo stati gli unici ad avere un cammino più continu". "E’ un risultato straordinario, frutto di una sana programmazione – precisa il direttore generale del settore calcio Affrico, Matteo Petrachi – Con un lavoro biennale, la forza del gruppo è stata fantastica, ci ha sempre tenuto ai vertici. Abbiamo inserito qualche pedina in più nello scacchiere rinforzando una base sulla quale oggi ci ha garantito un successo e ci consentirà di continuare a fare bene anche in un’altra realtà che si chiama Eccellenza".

Giovanni Puleri