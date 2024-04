E stasera la Coppa Italia Primavera. Baby viola, è l’ora di fare la storia. Caccia al quinto successo in 6 anni

Daniele Galloppa può sorridere. Per la finale di Coppa Italia Primavera di questa sera contro il Torino (ore 20:30, diretta tv su Sportitalia), il tecnico avrà a disposizione l’intera rosa per provare a centrare il quinto successo negli ultimi sei anni nella competizione nazionale e diventare, dopo Bigica e Aquilani, il terzo allenatore dal 2019 a oggi a vincere un torneo di cui la Fiorentina è diventata un’autentica specialista. Con quella che andrà in scena oggi al Dall’Ara (davanti a poche migliaia di tifosi) saranno infatti in tutto sei le finali consecutive che i baby viola avranno disputato in altrettante stagioni, con un bilancio che per ora ha visto Biagetti e soci sconfitti solo nella passata edizione (2-1 ai supplementari con la Roma).

Centrare la Coppa Italia per la Primavera non consentirebbe soltanto all’Under-19 di salire a quota 8 trofei (gli stessi vinti dai granata, il cui ultimo trionfo è datato 2018) e di giocare per la prossima Supercoppa italiana ma sarebbe anche il miglior modo per ricordare la figura di Joe Barone, che per il vivaio ha sempre avuto un debole, al punto da non perdersi mai una gara dei giovani in questi ultimi anni. Anche di questo - ovvero dell’importanza di onorare al meglio la memoria del direttore generale - mister Galloppa ha parlato alla squadra prima della partenza in direzione Emilia visto che poi, al di là delle qualità tecniche del suo gruppo, saranno le motivazioni a fare la differenza (il Torino in campionato ha 11 punti in più rispetto ai viola in classifica).

Capitolo formazione: il classico 4-2-3-1 sarà composto da Tognetti tra i pali, Biagetti, Baroncelli, Romani e Fortini in difesa, Ievoli e Harder in mediana più il terzetto formato da Sene, Rubino e Caprini alle spalle della punta Braschi.

Andrea Giannattasio