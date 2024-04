Eccellenza. Il Signa si gioca tutto. Terranuova ci prova

Gli ultimi novanta minuti della regular season domenica propongono duelli interessanti per delineare la griglia dei play off e play out. La classifica evidenzia che dietro al Siena promosso in serie D, al secondo posto con 62 punti ci sono Scandicci e Terranuova Traiana, mentre il Signa staccato di due lunghezze e al quarto. A dare risalto a questa ultima giornata c’è l’atteso big match fra il Signa e il Terranuova, gara che potrebbe rimescolare le carte play off, in quanto lo Scandicci per il turno di riposo sarà spettatore, mentre la Colligiana è fuori per la forbice. Il Signa del tecnico Scardigli in queste ultime gare ha espresso sempre forti motivazioni per ambire al miglior posto nei play off. La sfida contro il Terranuova in caso di vittoria dei canarini, ridisegnerebbe una classifica play off diversa.

"Sarà una partita difficile, ma la mia squadra che sta facendo il massimo è molto motivata – spiega l’allenatore dei canarini, Stefano Scardigli – a conquistare il 2° posto che ci consentirebbe di non giocare la semifinale ma la finale con la vincente di Scandicci e Terranuova. Contro squadre come il Siena, Scandicci e Terranuova che hanno dimostrato di avere un paso superiore, aver ottenuto 60 punti credo che sia stato il massimo. Per arrivare al traguardo del secondo posto servirà la partita perfetta".

Il Signa che vanta due attaccanti di spessore come Cellai e Lorenzo Tempesti, non dovrebbe avere problemi per segnare "Abbiamo due ottimi bomber: Cellai ne ha segnati 16, Tempesti 13; quest’ultimo per infortunio è rimasto fermo quasi tre mesi. Sono due attaccanti che hanno ottime qualità e hanno sempre svolto i loro ruoli alla perfezione. Contro un Terranuova che ha due risultati su tre e una difesa di ferro, ci auguriamo che sappiano incidere".

Giovanni Puleri