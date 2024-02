Fiorentina a Empoli, rebus formazione. In avanti si scalda Beltran

Firenze, 17 febbraio 2024 – Vigilia di Empoli-Fiorentina, fischio d’inizio domani 18 febbraio alle 15 al Castellani. La squadra di Italiano vuole rialzarsi dopo un pessimo inizio di 2024, con appena 4 punti raccolti in 6 partite di campionato. Poco tempo a disposizione dei viola per preparare la sfida con gli azzurri (a causa del recupero di mercoledì col Bologna) ma Biraghi e compagni sanno che il derby toscano di domani è molto importante, anche perché poi il calendario proporrà un ciclo di 6 partite di campionato molto difficili.

Italiano deve fare i conti con una condizione non ottimale da parte di alcuni calciatori. Nel post partita di Bologna-Fiorentina era stato lo stesso allenatore a dire che "Arthur è al 40%". Il centrocampista brasiliano continua a saltare molti allenamenti, al Dall’Ara ha giocato quasi tutta la partita e ha speso molto, ecco perché ad ora è seriamente a rischio per Empoli-Fiorentina di domani. Restando a centrocampo, Duncan aveva accusato un fastidio muscolare nel riscaldamento pre-Bologna ma si sta allenando in gruppo quindi va verso il recupero. Capitolo attaccanti: Belotti, Nico Gonzalez e Ikoné sono reduci da due partite da titolari in appena 4 giorni, Italiano sta pensando a come gestire il loro minutaggio.

Al Castellani dovrebbe trovare spazio da titolare Beltran, che a Bologna ha giocato poco più di 30 minuti. In difesa la Fiorentina ritroverà Quarta, reduce dalla squalifica. Il difensore probabilmente giocherà titolare, al suo fianco uno tra Ranieri e Milenkovic. Restando in difesa, Italiano potrebbe mischiare le carte sulle fasce con Faraoni favorito su Kayode e il ballottaggio Parisi-Biraghi (col capitano reduce da una serataccia a Bologna). A proposito di terzini: Dodò potrebbe essere convocato. Già da un paio di partite c’è aria di rientro per il brasiliano ma poi l’appuntamento è slittato. Ancora rimandato, salvo sorprese, il ritorno di Castrovilli.

Alessandro Guetta