Femminile: a Como. Fiorentina ko. Ma l’arbitro sbaglia tutto

Continua il periodo buio per la Fiorentina Femminile, che perde anche a Seregno contro il Como. Padrone di casa che si sono imposte per 2-0 grazie alla doppietta di Alex Kerr. Terza sconfitta consecutiva tra campionato e Supercoppa per le ragazze di De La Fuente, che in ogni caso possono recriminare per alcuni episodi. Un paio di decisioni dell’arbitro, il signor Terribile, sono parse incomprensibili.

Soprattutto il mancato fallo concesso a Curmark (nella foto) che ha dato il via al gol che ha stappato la partita e che ha portato all’espulsione di Bonfantini per proteste. Colpo al volto nettissimo (da regolamento doveva interrompere il gioco) che ha costretto la giocatrice viola a lasciare il campo. Nel recupero, il raddoppio in contropiede della stessa Kerr con la Fiorentina protesa tutta in avanti.

Ale. La.