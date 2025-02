Femminile: continua il periodo-no. Inter spietata: Fiorentina giù

Continua il momento nero per la Fiorentina Femminile in campionato. Le ragazze gigliate hanno perso 2-0 in trasferta contro l’Inter, rimandando ancora la vittoria in campionato che manca dallo scorso 7 dicembre. Gara decisa da un gol per tempo, sbloccata da Cambiaghi e chiusa da Magull. Al termine della regular season manca ormai soltanto una giornata (Fiorentina-Roma in programma sabato prossimo al Viola Park).

A questo punto resta ancora da conquistare matematicamente la Poule Scudetto, ma in ogni caso il passo dovrà di certo cambiare per sperare di agguantare almeno il terzo posto (l’ultimo che garantisce un pass per la prossima Champions League), oggi distante sette punti e occupato dalla Roma.

Diverso il percorso in Coppa Italia, dove si attende la doppia semifinale con la Juventus. "In questo momento facciamo fatica a fare gol e paghiamo care le disattenzioni", l’analisi di mister De La Fuente.

Ale. La.