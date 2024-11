Femminile. Ragazze ko contro la Roma. Sfuma il sogno della vetta

Cade dopo oltre un mese di imbattibilità la Fiorentina Femminile e lo fa nello scontro diretto del Tre Fontane con la Roma, che si è imposta 1-0. A decidere la sfida un gol di Greggi dopo 9’ che ha condannato le viola al secondo ko stagionale e ha complicato il sogno di concludere in testa la regular season (il primo posto della Juventus è ora a 4 punti di distanza). Una partita sotto ritmo e con poche idee quella di Boquete e socie, che dopo 4 vittorie di fila hanno alzato bandiera bianca. Fatale, come detto, una ripartenza giallorossa in avvio, con l’ex Giacinti che dal limite ha servito Greggi abile a spedire il pallone sotto l’incrocio:

"Il risultato lascia l’amaro in bocca, abbiamo avuto chances per pareggiare" il pensiero di mister De La Fuente al termine della sfida.

A.Gian.