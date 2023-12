Ferencvaros-Fiorentina 1-1, i viola passano da primi del girone e vanno agli ottavi

Budapest (Ungheria), 14 dicembre 2023 - La Fiorentina ha conquistato un pareggio che sa di vittoria. I viola hanno chiuso sull'1-1 la trasferta in casa del Ferencvaros, nella sesta e ultima giornata della fase a gironi della Uefa Conference League. Questo risultato permette ai gigliati di concludere in testa al proprio gruppo e volare, così, direttamente agli ottavi di finale della competizione. Un punto a testa che regala anche agli ungheresi la qualificazione al turno successivo, anche se in quello dei sedicesimi di finale. Decisivi, nel bilancio del risultato, i gol di Zachariassen da una parte e Ranieri dall'altra.

Le formazioni titolari

Sia Dejan Stankovic che Vincenzo Italiano scelgono il 4-2-3-1 come modulo di partenza per la loro rispettive squadre. Il serbo ex Inter schiera Dibusz tra i pali del Ferencvaros, protetto dalla retroguardia composta da Makreckis, Cosse, Aaneba e Civic. A metà campo Abu Fani ed Esiti formano la diga mediana, mentre Katona, Zachariassen e Marquinhos agiscono sulla trequarti, alle spalle dell'unica punta Varga. La Fiorentina fa ben poco turnover. In porta c'è il portiere di coppa Christensen, Kayode corre sulla fascia destra e Parisi su quella sinistra, in sostituzione dello squalificato Biraghi. Maxime Lopez e Mandragora sono i due mediani, Nico Gonzalez torna dal primo minuto sulla trequarti e accanto a lui ci sono Barak e Brekalo. Beltran è la punta centrale.

Primo tempo

I primi minuti di gioco vanno piuttosto al rilento, sia per una squadra che per l'altra. La Fiorentina mantiene maggiormente il pallino del gioco, il Ferencvaros si difende molto compatto. Al minuto 8 arriva la prima conclusione della partita, che è di Mandragora: il centrocampista viola prova la botta da fuori di sinistro, la specialità della casa, e Dibusz respinge in sicurezza con i pugni. Dopo una ventina di minuti di gioco, Vincenzo Italiano è anche costretto a sostituire il suo numero 10, Nico Gonzalez, per un problema fisico. I minuti passano, il gioco è sempre più spezzettato e i gigliati sembrano aver perso lo sprint iniziale. Dopo la mezz'ora finalmente Brekalo smuove le acque, ma la sua conclusione al volo da fuori area finisce in curva. I padroni di casa del Ferencvaros si rendono molto pericolosi al minuto 34: Katona costringe Christensen ad una super parata, Civic cerca di ribattere ancora a rete e trova nuovamente la deviazione a mano aperta dell'estremo difensore ospite, che salva tutto in calcio d'angolo. Negli ultimi minuti del primo tempo Marquinhos prova di testa, schiacciando a terra la sfera, senza creare tanti problemi a Christensen. Le due compagini vanno al riposo all'intervallo sul punteggio di 0-0, in una partita avara di emozioni.

Secondo tempo

La ripresa comincia come peggio non poteva per la Fiorentina. Al minuto 48 il Ferencvaros, infatti, si porta in vantaggio: un contrasto sfortunato di Maxime Lopez serve involontariamente Abu Fani sulla sinistra, che dall'interno dell'area mette in mezzo un pallone basso, sporcato da Milenkovic e buono per la conclusione di prima di Zachariassen. Il norvegese batte un incolpevole Christensen e realizza l'1-0 che mette la partita in salita per i viola. La formazione toscana si riversa in attacco e va vicina al pareggio al 55', quando Milenkovic colpisce di poco a lato di testa. I pericoli nell'area viola non mancano: al 64' Marquinhos supera Kayode, appoggia per Katona e quest'ultimo di sinistro costringe il portiere ad un'altra parata. Italiano cambia l'assetto della sua squadra che ora è molto votata all'attacco. I frutti si vedono e al 73' arriva il gol del pareggio. Un calcio d'angolo permette a Ranieri di allungare la gambona e infilare Dibusz per l'1-1. Poco dopo, Nzola si divora la rete del vantaggio nel cuore dell'area di rigore: la sua conclusione con il destro, il suo piede debole, termina fuori. Nelle ultime battute gli ungheresi iniziano ad avere maggiore timore e tendono a rimanere più bassi.

Il tabellino del match

Ferencvaros (4-2-3-1): Dibusz; Makreckis, Cisse, Aaneba, Civic (65' Botka); Abu Fani, Esiti (79' Ben Romdhane); Katona (79' Besic), Zachariassen, Marquinhos; Varga (58' Lisztes). Allenatore: Stankovic. Fiorentina (4-2-3-1): Christensen; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Lopez, Mandragora (63' Nzola); Gonzalez (20' Ikoné), Barak, Brekalo (63' Kouamé); Beltran. Allenatore: Italiano. Marcatori: 48' Zachariassen (Fer), 73' Ranieri (Fio) Cartellini gialli: Mandragora (Fio), Milenkovic (Fio), Cissé (Fer) Cartellini rossi: -