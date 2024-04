Fiorentina, Commisso telefona per congratularsi dopo la cinquina: “Con il Bruges voglio esserci”

Firenze, 28 aprile 2024 – Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, al termine della gara contro il Sassuolo chiusa 5-1 per i viola, nel congratularsi telefonicamente parlando con Vincenzo Italiano ed i suoi uomini, ha fatto sapere di voler fare di tutto per essere presente giovedì prossimo allo stadio Franchi per assistere alla partita contro il Bruges valevole come andata delle semifinali di Conference League.