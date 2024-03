"Fiorentina al completo per sfidare il Milan: Gonzalez in dubbio per la partita"

Gruppo al completo, finalmente. Nella seduta dell’antivigilia che Italiano ha condotto al Viola Park in avvicinamento al match col Milan era presente anche Gonzalez, rientrato a Firenze mercoledì in tarda serata ma da ieri già in campo per preparare l’impegno con i rossoneri.

L’argentino - causa le fatiche accumulate con la Selección e il lungo viaggio di rientro - ha svolto solo una seduta personalizzata, al pari degli altri giocatori che sono tornati a Firenze in questi giorni (Bonaventura e Beltran) dopo le gare giocate con le rispettive Selezioni ma la sua presenza dal 1’ domani sera è tutt’altro che da escludere: nonostante il poco tempo a disposizione il tecnico valuterà a fondo oggi, nella rifinitura delle 11, se gettare nella mischia il numero 10 oppure se preservarlo - con l’obiettivo di averlo al top - per la semifinale di Coppa Italia con l’Atalanta, in programma mercoledì prossimo.

Ancora a parte (e dunque non destinato a non rientrare tra i convocati) Christensen, mentre il resto della rosa è tutta a disposizione. Dopo Dodo, è probabile che domani possano accumulare i loro primi minuti del 2024 Castrovilli e Kouame, seppur a gara in corso.

Andrea Giannattasio