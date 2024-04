Fiorentina, l’ansia di Italiano. Jack a mezzo servizio, Belotti da valutare

Firenze, 23 aprile 2024 – Tutti per la coppa . Dove tutti è il riferimento forte e chiaro agli assenti nella trasferta di Salerno. Ovvero i quattro big che Vincenzo Italiano aveva deciso di escludere dalla lista dei convocati per evitare rischi inutili in una trasferta dal valore non esattamente alto, come appunto quella vinta sul campo della Salernitana.

Belotti, Beltran, Bonaventura e Nico, questo il poker che l’allenatore ha evitato di calare domenica sera e che invece punta (forte) a mettere sul tavolo della sfida con l’Atalanta domani. Scelta più psicologica che altro – si era ipotizzato – lasciando ben intendere che la Fiorentina a una classifica di campionato da raddrizzare preferisce (e preferirà) ottenere il massimo dal percorso nelle coppe. Poi, però, lo stesso Italiano, nel dopo-Salerno, ha aggiunto una dose di ansia sulla possibilità di impiego-recupero dei quattro big, sottolineando che qualcuno, a livello di condizione fisica, lo preoccupa. E che quindi, l’ultima parola per una convocazione per la semifinale di coppa, passerà dal confronto con il medico.

Ma chi , in attesa delle convocazioni di oggi, potrebbe avere qualche problema per essere in campo contro l’Atalanta? Dei quattro ’out’ a Salerno, la posizione più delicata potrebbe essere quella di Bonaventura. Jack non è al top da qualche settimana e i suoi minuti in campo (tanto più da titolare) sono da centellinare e quindi da mettere in conto nelle occasioni più importanti. Insomma, Bonaventura – salvo sorprese – non ha giocato con la Salernitana per esserci a Bergamo e poi magari rifermarsi (in campionato) con il Sassuolo per poi scendere in campo in Conference. Vedremo. Dunque Bonaventura, una delle maggiori preoccupazioni di Italiano. Con, a seguire, la condizione di salute di Belotti.

Il Gallo è da monitorare. La fasciatura alla gamba evidenziata nella sua ultima apparizione è la conferma che l’attaccante non può girare al massimo per troppe partite. Specie se così ravvicinate. Anche per lui l’esclusione dalla trasferta di domenica ha valore precauzionale per evitare al Gallo stress fisico da partita di fascia bassa. Jack e Belotti, insomma, sono le posizioni da valutare con maggiore attenzione, mentre Beltran, con una caviglia così e così anche in caso di rischio presenza fra i titolari, potrebbe preoccupare un pò meno. Insomma, l’argentino può farcela, ma nel caso si decidesse di portarlo solo in panchina, al suo posto, Italiano ha la possibilità di inserire Barako o, come detto, Bonaventura. Infine Nico Gonzalez. Si era messo la squadra sulle spalle nella partita (supplementari compresi) di Conference contro il Viktoria e quindi a Salernon non c’era per affaticamento e non guai fisici concreti. Con l’Atalanta, la sua esclusione sarebbe semplicemente (e drammaticamente) una sorpresa.