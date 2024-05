Fiorentina-Brugge, quante emozioni: Sottil dalla gioia all’amarezza. Nzola protagonista di una favola

Firenze, 3 maggio 2024 – Strani incroci fa il destino nel calcio, come nella vita. Tornato protagonista alla grande con un gol splendido e una prova brillante contro il Brugge (nella semifinale di Conference League, non una partita come un’altra), Riccardo Sottil vive la sua serata più amara proprio quando potrebbe sognare. All’inizio della ripresa, infatti, cade male dopo un fallo subito e si procura la "frattura scomposta del terzo distale della clavicola sinistra". Diagnosi impietosa, stagione finita. Un problema non da poco per Italiano che in questo finale avrebbe bisogno come il pane del Sottil visto giovedì sera.

Comprensibile l’amarezza del giocatore espressa sui social: “Vivo per questi momenti, li ho sempre sognati, che serata fantastica. Purtroppo per queste ultime partite non potrò essere presente e questo mi provoca un enorme vuoto dentro". Sottil aggiunge: "Fortunatamente il recupero sarà veloce e poi sarò di nuovo pronto a vivere momenti così. Per me sarà un'ulteriore rinascita. Adesso ci aspetta il secondo round per provare a fare qualcosa di magico. Grazie a tutti per i messaggi ricevuti".

La sfida con il Brugge è anche la serata della favola Nzola: escluso dai convocati per alcune settimane (per “problemi familiari”), in una stagione molto deludente, è lui a trovare al 91’ il gol vittoria dei viola. Il giocatore che, causa prestazioni insufficienti, pareva inevitabilmente ai margini del progetto di Italiano viene buttato nella mischia dal tecnico viola e fa esplodere il “Franchi” e viene abbracciato da tutti i compagni. Per citare il telecronista Massimo Marianella, “escluso dal gruppo e ora sommerso dal gruppo”. E chissà che sia un segnale di risveglio dell’attaccante ex Spezia. Per i viola sarebbe una risorsa preziosa in questo finale.