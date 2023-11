Fiorentina, col Ferencvaros basterà un pari per evitare gli spareggi

Firenze, 30 novembre 2023 - L'aria europea continuerà a sentirsi ancora a Firenze. La vittoria contro il Genk, se pur arrivata con sofferenza, ha garantito alla Fiorentina il passaggio al prossimo turno della Conference League. Che sia ottavi o spareggi però si deciderà a Budapest nello scontro diretto col Ferencvaros.

Una vittoria sofferta anche quella dei magiari, che a sorpresa sono andati sotto in Serbia e solo nel finale sono riusciti a ribaltare lo svantaggio iniziale grazie alle reti di Zachariassen all'83' e di Pesic al 99'. A questo punto la classifica del girone F recita Fiorentina prima con 11 punti, Ferencvaros seconda con 9 e Genk con 6.

Alla squadra di Vincenzo Italiano, per evitare di affrontare una delle retrocesse dell'Europa League, basterà una vittoria o un pareggio alla Groupama Arena di Budapest, stadio che si prospetta caldo dato che, ipotizzando una vittoira del Genk contro il Cukaricki, il Ferencvaros dovrà vincere o pareggiare per non essere eliminato.

Andrea Guida