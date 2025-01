Fiorentina, “Il Colpo di Mezzanotte”: Quarta addio, due rinforzi la prossima settimana

Firenze, 3 gennaio 2025 - Con l'apertura ufficiale della sessione invernale di calciomercato torna l'appuntamento con 'Il Colpo di Mezzanotte', rubrica che vi terrà compagnia fino al prossimo 3 febbraio con notizie, indiscrezioni e trattative riguardanti gli affari della Fiorentina. Club viola che ha già annunciato ufficialmente il primo rinforzo, da ascrivere però alla sessione estiva. Nicolas Valentini è stato bloccato mesi fa da Daniele Pradè e non si è trovato l'accordo con il Boca Juniors per portarlo a Firenze prima dello svincolo dello scorso 31 dicembre. Al difensore argentino serviranno settimane di apprendistato alla corte di Palladino, ma formalmente è già convocabile per la partita di sabato sera contro il Napoli. Dalle cose fatte alle quasi certezze. L'addio di Martinez Quarta rientra nella logica di un affare concluso ormai da giorni con il River Plate. Il club argentino lo riaccoglie a braccia aperte per circa 7 milioni di euro, con un contratto fino al 2028 e la conseguente opzione per un ulteriore anno. Tutti felici, compreso Quarta, che ha salutato i suoi (ormai) ex tifosi viola con le lacrime agli occhi, ma non si sentiva più un punto di riferimento della difesa viola. Un po' presto per dare l'addio al calcio europeo e tornare a casa, ma in patria farà coppia al centro della difesa con un altro ex come German Pezzella. I tifosi viola li seguiranno senz'altro con simpatia. Al suo posto è probabile l'arrivo di Pablo Marì, centrale spagnolo voluto da Palladino. I due hanno già lavorato insieme con profitto al Monza. Affidabile, esperto. La figura giusta per completare il reparto e aiutare Comuzzo e Ranieri insieme a Pongracic, anche lui atteso da un girone di ritorno completamente diverso rispetto all'andata. Si attende il via libera del Monza (che comunque lo perderebbe da svincolato a giugno), il cui tecnico Bocchetti non pare fare i salti di gioia per la sua cessione. Servirà un sostituto che potrebbe essere anche Moreno in contropartita dalla Fiorentina. E poi Folorunsho. Il giorno buono per vederlo a Firenze sarà probabilmente lunedì, dopo la partita tra Fiorentina e Napoli. Conte prima non lo libererà per non rischiare di trovarselo di fronte al Franchi. Prestito con diritto di riscatto fissato a 9 milioni di euro. Tutto fatto anche in questo caso da giorni. Palladino ha scelto lui tra i profili disponibili per sostituire lo sfortunato Bove. Alessandro Latini