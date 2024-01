Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte: ultimo giorno di mercato. Assalto finale a Gudmundsson, decide Commisso

Firenze, 1 febbraio 2024 – La giornata appena trascorsa è stata quella di Andrea Belotti. L'ormai ex attaccante della Roma è arrivato nel tardo pomeriggio a Firenze, dove ad attenderlo al Viola Park ha trovato tutti i dirigenti gigliati. Firma sul contratto e visita del centro sportivo. Poi il Gallo è uscito dall'ingresso principale a beneficio di fotografi e giornalisti. Insomma, colpo chiuso. Prestito oneroso pari a 750.000 euro che entreranno nelle casse della Roma, poi a giugno le due società si siederanno intorno a un tavolo per parlare del futuro dell'attaccante, che ha ancora un anno di contratto nella Capitale.

Archiviato Belotti, resta da vivere una lunga e intensa giornata. La Fiorentina è sempre a caccia di un esterno offensivo. Che ha un nome preciso: Albert Gudmundsson. Il calciatore del Genoa costa 30 milioni, il club rossoblù ha alzato il muro respingendo due proposte viola: la prima di 20 milioni (martedì) e quella di 20 milioni + 2/3 di bonus (mercoledì). Ne servono 30, tutti e subito. L'assalto è rimandato a oggi. Dire se riuscirà o meno adesso è impossibile. Stanotte la Fiorentina riparlerà con il Genoa, poi sarà Rocco Commisso a decidere se affondare o meno. Il calciatore piace, è forte, ma è anche vero che 30 milioni sono forse una richiesta eccessiva. La Fiorentina lo vuole senza strapagarlo.

Ad ora il piano B non esiste. O meglio. Restano in piedi candidature come quella di Ramazani o Ruben Vargas, ma non c'è la sensazione che Pradè e Barone vogliano accelerare. Se non dovesse riuscire l'assalto all'islandese, la Fiorentina potrebbe restare con i quattro esterni che ha (Gonzalez, Ikoné, Kouame e Sottil) e naturalmente non darebbe il via libera a Barak con direzione Cagliari. Il nodo è questo, anche tattico. Se ne parlerà nelle prossime ore pure con Italiano. Ma Firenze spera ancora nel regalo di Commisso. E Gudmundsson (con Faraoni e Belotti) a gennaio sarebbe un bel regalo.