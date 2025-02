La squadra. Riecco super Kean. Parisi per Gosens. Fagioli non si tocca. Si ferma Colpani

Dovrà attendere con pazienza ancora qualche giorno per capire su quanti effettivi potrà contare per la delicata trasferta di Verona eppure Raffaele Palladino spera che almeno uno tra gli acciaccati che ieri sono tornati al lavoro al Viola Park possa prendere parte alla gara del Bentegodi. Il riferimento, in particolare, va ad Adli - ormai ai box da un paio di settimane complici i problemi accusati alla caviglia - e a Colpani, per il quale dopo la sfida con il Como è stata riscontrato un trauma contusivo a carico del collo del piede destro, già sede di infortunio tre settimane fa. Anche ieri, nel primo giorno di lavoro della settimana dopo le 24 di libertà concesse dal tecnico ai suoi giocatori, il francese ha lavorato a parte e dunque sarà oggi il giorno più indicativo per capire se potrà recuperare, accelerando le operazioni di rientro in gruppo.

Molto probabile invece l’assenza del "Flaco" per il quale lo staff medico ha programmato non solo alcuni giorni di riposo ma anche un programma di lavoro individuale propedeutico al ritorno in squadra. In vista della sfida con il Verona è scontato in ogni caso che Palladino cambi qualcosa nell’undici di partenza, che tuttavia dovrebbe rivedere la riconferma (se pur in ruoli più congeniali) dei nuovi arrivati Fagioli e Zaniolo. In attacco è ovviamente sottinteso il ritorno dal 1’ di Kean mentre in difesa, complice l’impiego di Parisi sulla sinistra al posto dello squalificato Gosens, il tecnico è orientato a riproporre sterno destro Comuzzo, out nelle ultime due gare.

A. Gian.