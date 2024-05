Verso Atene, il diario: è arrivata la coppa gigante. In Grecia atteso anche Commisso

Firenze, 24 maggio 2024 - Archiviato di fatto il campionato, la Fiorentina adesso ha cinque giorni a disposizione per prepararsi mentalmente e tatticamente alla gara dell'anno. Stavolta lo sarà davvero. Il successo in extremis sul campo del Cagliari ha garantito alla società viola di assicurarsi un pass europeo per la prossima stagione e di concludere all'ottavo posto il campionato.

Questo vuol dire anche essere testa di serie nella prossima edizione della Coppa Italia. In poche parole, i viola entreranno in scena agli ottavi insieme alle altre big come negli ultimi anni, senza disputare i turni precedenti in piena estate. Non poco. La certezza di disputare per il terzo anno di fila una competizione europea toglie anche un po' di pressione dalla finale di Atene. Chiaro che l'obiettivo sia quello di alzare la coppa al cielo e qualificarsi così alla prossima Europa League, ma prima della trasferta in Sardegna la Fiorentina non aveva alcuna certezza internazionale sulla prossima stagione. Oggi è stato il giorno della soddisfazione per questo primo traguardo centrale. Con una gara in meno rispetto alla scorsa stagione, i 57 punti attuali sono un piccolo miglioramento rispetto allo scorso campionato (chiuso a 56), sottolineato anche dal presidente Commisso direttamente da New York.

A proposito di Commisso, è il primo a fremere per la finale. Ancora non ci sono certezze sul suo sbarco in Europa, l'ipotesi più accreditata è che arrivi direttamente ad Atene tra martedì e mercoledì, per vivere le ore precedenti al match insieme alla squadra. Più difficile che raggiunga Firenze per poi volare insieme alla squadra. Chi non mancherà sugli spalti dell'Agia Sophia è la famiglia Barone al completo. La finale è stata dedicata alla memoria di Joe, lo sarebbe anche la coppa. Presenti in Grecia tutti i figli, ci sarà anche la moglie Camilla che in queste settimane ha provato a elaborare in qualche modo il lutto. Italiano e i calciatori hanno dedicato a lei i recenti risultati, strappandole talvolta qualche piccolo sorriso.

Intanto ad Atene è arrivata la coppa gigante, sistemato in piazza Jacqueline de Romilly nel quartiere di Thissio. L'enorme Conference League resterà esposta fino a mercoledì prossimo, giorno della finalissima tra Fiorentina ed Olympiacos. In queste ore sono tanti i tifosi biancorossi accorsi per scattarsi una foto sotto la coppa. Chissà che non porti sfortuna…

Alessandro Latini